Tennis – Comment Wimbledon 2022 célèbre les 100 ans du « Centre Court »

A l’occasion de Wimbledon 2022, le Grand Chelem londonien célèbre les 100 ans du « Centre Court ».

Pour beaucoup de joueurs et joueuses, le court principal de Wimbledon est le plus beau au monde. Une ère de jeu qui est l’une des rares au monde à être aussi peu recouvertes de gros logos de sponsors. A « Wim », les partenaires visibles le sont de manières très discrètes, ce qui renforce la pureté et le prestige du lieu.

Pour ses 100 ans, le « Centre Court » a reçu de nombreuses attentions. Visuellement, deux nouveautés sauteront aux yeux des spectateurs et téléspectateurs du tournoi diffusé en exclusivité en France sur beIN SPORTS.

Tout d’abord, l’entrée des joueurs sur le court a été revue. Au lieu de contourner la bâche de fond et d’arriver par le coin en haut en droite, les acteurs du jeu pénètrent désormais sur le gazon juste en dessous de la Royal Box grâce à la bâche qui s’ouvre en deux (« central reveal »).

L’autre nouveauté visuelle est à chercher du côté de la chaise de l’arbitre. Pour les 100 ans du Centre Court, la chaise affiche le logo anniversaire « Centre Court 100 ». Ne cherchez pas de technologie sur cette dernière comme vous pouvez le voir à l’Open d’Australie, la chaise verte aux teintes dorées propose un look classique et intemporel, à l’image du tournoi. A noter que cette chaise est également installée sur le court numéro 1.

Un Court Central que l’on retrouve bien évidemment dans le spot promotionnel du tournoi « The Stage Awaits ».

De nombreux contenus seront également diffusés tout au long du tournoi afin de rendre hommage aux 100 ans du court.

For 100 years, Centre Court has given us countless inspiring moments. But magical moments don’t just happen on the court. We know that through our charity partners, inspiring moments happen everywhere, year-round. #Wimbledon I #100moments pic.twitter.com/QwGmCB3rp5

— Wimbledon Foundation (@WimbledonFdn) June 27, 2022