Tour de France 2022 : 7 annonceurs pour France Télévisions lors des directs sur France 2 et France 3

Pour cette édition 2022 du Tour de France, France Télévisions fait le plein d’annonceurs avec 7 marques qui seront bien visibles lors des diffusions en direct des étapes sur France 2 et France 3.

Dans le détail, FranceTV Publicité a signé des dispositifs avec E.Leclerc, ŠKODA, Krys, Century 21, Senseo, Ecosystem, et DisonsDemain.

En plus de parrainer l’ensemble des directs et des magazines du Tour, E.Leclerc associera sa marque à deux dispositifs spécifiques avec la web série « Au tour de Florent » et « A la poursuite du maillot à pois », un jeu de piste phygital grandeur nature au cœur de Lille.

De son côté, Tourtel Twist, nouveau fournisseur officiel du Tour de France, sera associé à un dispositif diffusé en digital et sur les réseaux sociaux, incarné par l’influenceur Franjo qui ira à la rencontre des nouveaux fans de la grande boucle.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Ajoutons que E.Leclerc, FDJ et ŠKODA seront les 3 parrains de la 1ère édition du Tour de France Femmes qui se tiendra du 24 au 31 juillet. Ils seront associés aux directs ainsi qu’à « L’Image du Jour » diffusée tous les soirs sur France 2.