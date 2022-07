Tennis – Babolat renforce son partenariat avec Wimbledon jusqu’en 2026 et devient notamment cordeur officiel

A l’occasion de l’édition 2022 de Wimbledon, Babolat a officialisé la prolongation et le renforcement de son partenariat avec le Grand Chelem.

Comme nous le précise l’équipementier, le nouveau contrat signé porte sur le cycle 2022-2026 (5 éditions). Babolat devient ainsi le nouveau cordeur officiel de Wimbledon et continuera de proposer des produits sous licence aux couleurs du tournoi. Un partenariat renforcé qui permet à la marque française de rebondir après la fin de son partenariat avec Roland-Garros et l’arrivée de Wilson.

En 2013, Babolat mettait un pied à Wimbledon en devenant la chaussure de tennis officielle. Un partenariat qui s’est rapidement étendu à d’autres catégories de produits. Cette année encore, Babolat chausse notamment les ramasseurs de balles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)

Précisons que Babolat ne fournira pas les balles du tournoi. A Wimbledon, c’est la marque britannique Slazenger qui règne sur ce segment en étant le fournisseur officiel des balles de tennis du tournoi depuis… 1902 ! Un des partenariats sportifs les plus anciens de l’histoire du sport.

« Nous sommes ravis d’accueillir Babolat en tant que partenaire officiel du tournoi, après une relation de licence de dix ans » explique Gus Henderson, directeur commercial du All England Lawn Tennis Club, dans un communiqué. « Fournir un service raquettes de classe mondiale aux joueurs de Wimbledon est crucial pour le succès de notre événement et nous avons la plus grande confiance dans la capacité de l’équipe Babolat à réaliser cette ambition. »

« At The Heart Of Tennis »

« Il s’agit là d’un nouveau chapitre passionnant de notre histoire commune » ajoute Éric Babolat, président de Babolat. « En apportant à Wimbledon notre expertise en matière de raquettes et de performance, nous allons améliorer l’expérience des meilleurs joueurs lors du tournoi. Ensemble, nous avons également l’occasion magnifique de faire grandir le tennis avec les joueurs d’aujourd’hui et les champions de demain en partageant l’énergie de ce tournoi si particulier et en permettant aux fans de vivre l’expérience Wimbledon avec nos produits exclusifs. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)



Pour sa collection de produits Wimbledon 2022, Babolat propose des raquettes, des chaussures, des sacs et autres accessoires.

Comptez 140 euros pour le RH12 PURE WIMBLEDON 12 raquettes.

Un sac dédicacé par les principaux ambassadeurs de la marque est notamment mis en jeu par Babolat à l’occasion de ce Wimbledon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Babolat (@babolat)

A relire