Tennis – Wimbledon 2022 : le détail du prize money record dévoilé, combien empochera le vainqueur ?

Comme à Roland-Garros, Wimbledon va distribuer un prize money record aux joueurs et aux joueuses pour cette édition 2022.

Avec un retour à la normale post COVID-19 et des revenus qui vont repartir à la hausse (billetterie, sponsoring, droits TV, merchandising, matchday…), le Grand Chelem londonien disputé sur herbe va distribuer une dotation financière historique en 2022 avec un total de 40,35 millions de livres, soit 47,4 millions d’euros environ.

Une dotation financière globale qui est augmentation de 11,1% par rapport à 2021 et 5,4% par rapport à 2019, la dernière édition avec une capacité d’accueil « normale ». En 2020, The Championships avait été annulé et la somme de 10 millions de livres avait tout de même été distribuée aux joueurs et joueuses par le All England Lawn Tennis Club.

Wimbledon 2022 : 2,35M€ pour le vainqueur

Dans le détail, le vainqueur de Wimbledon 2022 (simple messieurs et simple dames) va empocher un chèque de 2 millions de livres, environ 2,35 millions d’euros.

Pour les tableaux principaux de simples (Messieurs et Dames), le prize money n’augmente que de 1.8 % par rapport à 2019. Les plus fortes hausses concerneront une nouvelle fois les premiers tours. Le vainqueur, le finaliste et les 1/2 finalistes gagneront même moins qu’en 2019, la dernière édition « normale » du tournoi.

L’augmentation globale du prize money bénéficiera surtout aux joueurs et joueuses qui participeront aux qualifications avec +48,1% par rapport à 2019.

Prize Money Simple Messieurs et Dames

Vainqueur : 2,M£ (2,35M€)

Finaliste : 1,05M£

1/2 finale : 535 000£

1/4 finale : 310 000£

1/8e finale : 190 000£

3e tour : 120 000£

2e tour : 78 000£

1er tour : 50 000£

Prize Money Qualifications Simple Messieurs et Dames

Perdant du 3e tour : 32 000£

Perdant du 2e tour : 19 000£

Perdant du 1er tour : 11 000£

Prize Money Doubles Messieurs et Dames (par paire) Vainqueurs : 540 000£

Finalistes : 270 000£

1/2 finale : 135 000£

1/4 finale : 67 000£

1/8e finale : 33 000£

2e tour : 20 000£

1er tour : 12 500£

Prize Money Doubles Mixtes (par paire)

Vainqueurs : 124 000£

Finalistes : 62 000£

1/2 finale : 31 000£

1/4 finale : 16 000£

2e tour : 7 500£

1er tour : 3 750£

Prize Money Tennis-fauteuil Simple Messieurs et Dames

Vainqueur : 51 000£

Finaliste : 26 000£

1/2 finale : 17 500£

1/4 finale : 12 000£

Prize Money Quad simples

Vainqueur : 51 000£

Finaliste : 26 000£

1/2 finale : 17 500£

1/4 finale : 12 000£

Prize Money Tennis-fauteuil Doubles Messieurs et Dames (par paire)

Vainqueurs : 22 000£

Finalistes : 11 000£

1/2 finale : 6 500£

Prize Money Quad Doubles (par paire)

Vainqueurs : 22 000£

Finalistes : 11 000£

1/2 finale : 6 500£

