Tour de France 2022 : Wout van Aert fait un jolie clin d’oeil à son sponsor Red Bull

Hier, Wout van Aert a remporté la 4ème étape du Tour de France 2022 à Calais, avec le Maillot Jaune sur les épaules. L’occasion pour le coureur cycliste de l’équipe Jumbo-Visma de faire « briller » son sponsor Red Bull.

Chose plutôt rare dans le peloton, le coureur belge âgé de 27 ans porte depuis quelques mois – et donc pour ce Tour de France 2022 – un casque aux couleurs de la boisson énergisante Red Bull, ce qui n’est pas le cas de ses autres coéquipiers.

Comme le rappelle le site Cycling Tips, l’Union Cycliste Internationale (UCI) n’interdit pas aux coureurs d’afficher certains sponsors personnels pendant les courses. Il resterait donc après aux coureurs de s’entendre avec leur équipe.

Dans le cas de Wout van Aert, Red Bull est également Partenaire Officiel de Jumbo-Visma en plus de son contrat individuel avec le belge, ce qui a certainement facilité les négociations. Ajoutons que le casque Red Bull de Wout van Aert a certainement été discuté également avec la marque Lazer qui fournit les casques de l’équipe. Un casque qui n’est pas (pour le moment ?) en vente pour le grand public.

Hier, sur la ligne d’arrivée, Wout van Aert a célébré sa victoire en mimant un battement d’ailes.

Questionné par Ouest-France à l’issue de la journée sur la signification de son geste, le coureur a précisé : « En fait, j’ai voulu montrer que le jaune m’avait donné des ailes, en tout cas j’ai eu l’impression de voler, presque, sur la fin… ». Red Bull appréciera.

Sur Twitter, la célébration « Red Bull » de Van Aert a notamment inspiré le compte @PetiteBordure qui imaginé quelques célébrations sponsorisées des équipes du Tour de France 2022.

Sur ce même réseau social, le casque Red Bull de Wout van Aert suscite également de nombreux messages.

Wout van Aert saying the yellow jersey « gives you wings » after flapping his wings across the finish in a @redbull helmet is how you show value to a sponsor. Absolute pro.

@bobkeroll how does Wout Van Aert get to wear a Red Bull helmet instead of the team helmet? If this is a personal deal couldn’t all riders do it as well?

— Claude Gregory (@cdgregory59) July 3, 2022