Tennis – Lacoste prolonge avec l’ATP Tour jusqu’en 2026

En attendant la reprise de la saison 2024, l’ATP Tour officialise l’extension de son partenariat avec Lacoste.

Sur la période 2024-2026, la marque continuera d’être l’habilleur officiel des membres de l’ATP, officiels et arbitres. « Ensemble, nous célébrons la synergie de notre riche héritage, marqué par 90 ans de style emblématique de Lacoste et 50 ans de contribution remarquable de l’ATP au monde du tennis » précise Thierry Guibert, CEO de Lacoste, dans un communiqué.

« Depuis plus de 20 ans, notre partenariat avec Lacoste allie tennis et style. C’est un héritage intemporel d’excellence que nous sommes fiers de perpétuer, incarnant l’esprit sportif et l’élégance sur et en dehors du terrain » ajoute Daniele Sano, directeur commercial de l’ATP.

