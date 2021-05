TOP 50 des équipes sportives les plus valorisées au monde en 2021 (Forbes)

Aujourd’hui, Forbes dévoile son classement des 50 équipes de sport les mieux valorisées en 2021. Un classement symbolique du sport business une fois de plus dominé par les franchises du Sport US.

Malgré la crise sanitaire actuelle, la valeur moyenne d’une franchise présente dans le classement a augmenté de 9,9% pour atteindre 3,4 milliards de dollars (+55% en 5 ans).

Au jeu du classement, et comme à l’accoutumée, c’est la franchise NFL des Dallas Cowboys qui est la franchise de sport la plus valorisée au monde en 2021 avec une valeur estimée à 5,7 milliards de dollars selon Forbes.

Le podium est complété par les New York Yankees (MLB) avec 5,25 milliards $ et les New York Knicks (NBA) avec 5 milliards. Le premier et unique club français du classement est le Paris Saint-Germain (43ème – 2,5 milliards $). Le PSG est toutefois en tête des plus fortes croissances de valeur sur les cinq dernières années avec +207% (voir plus bas).

Pour ce classement dont la valorisation a été réalisée en 2020 et 2021 en fonction des sports, Forbes se base notamment sur les revenus et le bénéfice d’exploitation des équipes ainsi que l’activité économique au stade, sans prendre en compte sa valeur immobilière.

La toute puissance NFL

Une fois de plus, les franchises NFL sont les plus représentées du classement 2021 édité par Forbes avec un total de 26 équipes dans le TOP 50. Suivent la NBA et le football avec 9 équipes et la MLB (6).

Avec un nouveau contrat XXL pour ses droits de diffusion (environ 10 milliards de dollars par saison), la NFL et ses franchises seront encore bien placées pour de nombreuses années encore dans le classement du magasine américain.

TOP 50 des franchises de sports les plus valorisées au monde (Forbes – 2021)

1/ Dallas Cowboys (NFL) : 5,7 milliards $

2/ New York Yankees (MLB) : 5,25 milliards $

3/ New York Knicks (NBA) : 5 milliards $

4/ FC Barcelone (football – LaLiga) : 4,76 milliards $

5/ Real Madrid (football – LaLiga) : 4,75 milliards $

6/ Golden State Warriors (NBA) : 4,7 milliards $

7/ Los Angeles Lakers (NBA) : 4,6 milliards $

8/ New England Patriots (NFL) : 4,4 milliards $

9/ New York Giants (NFL) : 4,3 milliards $

10/ FC Bayern Munich (football – Bundesliga) : 4,21 milliards $

11/ Manchester United (football – Premier League) : 4,2 milliards $

12/ Liverpool FC (football – Premier League) : 4,1 milliards $

13/ Los Angeles Rams (NFL) : 4 milliards $

13/ Manchester City (football – Premier League) : 4 milliards $

15/ San Francisco 49ers (NFL) : 3,8 milliards $

16/ Los Angeles Dodgers (MLB) : 3,57 milliards $

17/ New York Jets (NFL) : 3,55 milliards $

18/ Chicago Bears (NFL) : 3,53 milliards $

19/ Washington Football Team (NFL) : 3,5 milliards $

20/ Boston Red Sox (MLB) : 3,47 milliards $

21/ Philadelphia Eagles (NFL) : 3,4 milliards $

22/ Chicago Cubs (MLB) : 3,36 milliards $

23/ Houston Texans (NFL) : 3,3 milliards $

23/ Chicago Bulls (NBA) : 3,3 milliards $

25/ Denver Broncos (NFL) : 3,2 milliards $

25/ Boston Celtics (NBA) : 3,2 milliards $

25/ Chelsea FC (football – Premier League) : 3,2 milliards $

28/ San Francisco Giants (MLB) : 3,18 milliards $

29/ Las Vegas Raiders (NFL) : 3,1 milliards $

30/ Seattle Seahawks (NFL) : 3,08 milliards $

31/ Green Bay Packers (NFL) : 3,05 milliards $

32/ Pittsburgh Steelers (NFL) : 3 milliards $

33/ Baltimore Ravens (NFL) : 2,98 milliards $

34/ Minnesota Vikings (NFL) : 2,95 milliards $

35/ Miami Dolphins (NFL) : 2,9 milliards $

36/ Atlanta Falcons (NFL) : 2,88 milliards $

37/ Indianapolis Colts (NFL) : 2,85 milliards $

38/ Arsenal FC (football – Premier League) : 2,8 milliards $

39/ Los Angeles Clippers (NBA) : 2,75 milliards $

40/ Brooklyn Nets (NBA) : 2,65 milliards $

41/ Los Angeles Chargers (NFL) : 2,6 milliards $

42/ Carolina Panthers (NFL) : 2,55 milliards $

43/ Kansas City Chiefs (NFL) : 2,5 milliards $

43/ Houston Rockets (NBA) : 2,5 milliards $

43/ Paris Saint-Germain (Football – Ligue 1) : 2,5 milliards $

46/ New Orleans Saints (NFL) : 2,48 milliards $

47/ Jacksonville Jaguars (NFL) : 2,45 milliards $

47/ New York Mets (MLB) : 2,45 milliards $

47/ Dallas Mavericks (NBA) : 2,45 milliards $

50/ Cleveland Browns (NFL) : 2,35 milliards $

Valorisation – Le PSG a la plus forte croissance sur 5 ans

Pour la première fois, le Paris Saint-Germain figure dans le classement Forbes des franchises de sport les mieux valorisées au monde (TOP 50). Le club appartenant à Qatar Sports Investments (QSI) se hisse à la 43ème place avec une valeur de 2,5 milliards de dollars.

Lors des cinq dernières années, le PSG a enregistré la plus forte croissance de sa valeur (+207%), avec une poussée particulière de sa valeur au cours des 24 derniers mois (+129%). « Nous pouvons être fiers d’avoir hissé le Paris Saint-Germain parmi les franchises sportives les plus valorisées au monde. Si nous sommes satisfaits des progrès accomplis, nous restons concentrés sur nos objectifs futurs. Nous travaillons sur de nombreux projets ces prochaines années, sur le terrain comme en dehors, qui consolideront et renforceront la force de notre institution et de notre marque pour les générations à venir » précise Nasser al-Khelaïfi, Président Directeur Général du Paris Saint-Germain, dans un communiqué.