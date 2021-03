Droits TV – La NFL officialise son nouvel accord de diffusion gigantesque à 110 milliards de dollars jusqu’en 2033

C’est l’information sport business de la semaine. Hier, la National Football League (NFL) a officialisé la signature de nouveaux contrats de diffusion de longue durée avec Amazon, CBS, ESPN/ABC, FOX et NBC.

Droits TV NFL – Environ 10 milliards $ par saison en moyenne

Au total et selon les médias américains comme CNBC, le montant total des droits signés pour 11 ans (10 ans avec Amazon) va bien dépasser la barre symbolique annoncée des 100 milliards de dollars (110 milliards environ), soit un peu plus de 10 milliards par saison !

Les nouveaux contrats avec l’ensemble de ces acteurs débuteront à partir de la saison 2023 jusqu’à la saison 2033. En cette période incertaine, la NFL, si les chiffres se confirment, a tout simplement augmenté de 80% le montant de ses droits domestiques par rapport au précédent cycle. Pas la peine de vous faire un dessin, c’est tout simplement un nouveau record dans l’histoire du sport business et des droits TV.

« Ces nouveaux accords médiatiques offriront à nos fans un accès encore plus large. Nous sommes fiers de signer des partenariats avec les sociétés médias les plus innovantes du marché » a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « En plus de notre accord conclu récemment avec la NFLPA, ces accords de distribution apportent une ère de stabilité sans précédent à la Ligue et nous permettra de continuer à grandir ».

Dans le détail, Amazon Prime Video a fait l’acquisition des droits exclusifs du Thursday Night Football. Selon CNBC, le contrat de 10 ans signé pour ce lot est évalué à 1 milliard de dollars par saison. Déjà diffuseur de matchs de cette case, Amazon diffusera désormais la totalité des matchs du jeudi, soit 15 au total par saison, plus un match de pré-saison. Rapporté aux 15 matchs de saison régulière, le montant serait d’environ 66,6M$ par match !

CBC diffusera majoritairement les matchs du dimanche après-midi de l’American Football Conference (AFC). En plus de la diffusion TV sur CBC, les matchs seront diffusé en streaming sur Paramount+. Selon CNBC, le contrat est évalué à un peu plus de 2 milliards par saison en moyenne.

De son côté, ESPN continuera de diffuser le Monday Night Football. ABC a également fait l’acquisition de 2 Super Bowl ainsi que des matchs de saison régulière. La plateforme de streaming ESPN+ aura la possibilité de co-diffuser les matchs diffusés par ABC et ESPN et diffusera également 1 match en exclusivité disputé à l’étranger. Le nouvel accord couvre 11 saisons, un contrat de 10 ans débutant en 2023 et un « pont » en 2022. Pour les diffuseurs appartenant à Disney, le montant du deal est estimé par CNBC à 2,7 milliards $ par saison, soit le plus gros contrat.

FOX a renouvelé son accord pour les matchs du dimanche après-midi de la National Football Conference (NFC). Un accord également supérieur à 2 milliards de dollars par saison.

Enfin, NBC va continuer à diffuser le Sunday Night Football. La plateforme de streaming Peacock diffusera également ces matchs. Un contrat évalué à environ 2 milliards par saison, « le plus petit » par rapports aux autres diffuseurs.

Droits TV NFL – La répartition des Super Bowl jusqu’en 2033

CBS : 2023, 2027, 2031

FOX : 2024, 2028, 2032

NBC : 2025, 2029, 2033

ESPN/ABC : 2026, 2030

Avec ces nouveaux contrats, la NFL et les diffuseurs s’offrent également la possibilité de produire du contenu alternatif comme à pu le faire la chaine pour enfant Nickelodeon avec la diffusion d’un match adapté aux plus jeunes.