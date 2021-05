Le PSG lance une collection à l’effigie du chanteur Prince

Après une collaboration avec les Rolling Stones en 2017, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer le lancement d’une collection de produits à l’effigie du défunt Prince.

En s’associant à « Prince Estate », le PSG lance notamment un vinyle exclusif 45 tours en édition limitée et deux capsules de vêtements en édition très limitée.

Dans le détail, le vinyle (Warner Records) présente les chansons de Prince à succès « Partyman », initialement publiées sur la bande originale du film Batman en 1989, et une version live inédite de la chanson « Cool », issue de la dernière performance live de Prince à Paris au Zénith le 1er juin 2014. Un produit collector vendu au prix de 18 euros.

En parallèle, le Paris Saint-Germain a également collaboré avec Trevor Guy, associé de Prince et les créatrices qui ont accompagnées l’artiste pendant ses cinq dernières années, Cathy Robinson et Lori Marcuz du studio torontois Call & Response, pour développer une capsule de mode haut de gamme qui honore le statut de Prince en tant qu’icône de style incomparable.

La collection exclusive comprend le 4eme maillot du PSG 2020-2021 ornés du symbole caractéristique de Prince aux côtés de superpositions en cuir doré et métallique cousus à la main, un t-shirt violet en maille de viscose teint à la main, un jogging en néoprène multicouches à motifs cousus, un sweat à capuche en cuir italien de première qualité avec le symbole de Prince brodé et la doublure en soie violette teinte à la main et un chapeau seau en cuir italien avec motif croco en relief et doublure en soie violette teinte à la main.