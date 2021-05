Trail – UTMB s’associe à IRONMAN Group

Hier, UTMB Group a annoncé la signature d’un partenariat avec The IRONMAN Group pour lancer le plus grand circuit mondial de trail running « UTMB World Series ».

En 2022, ce circuit réunira plusieurs dizaines d’événements internationaux qui deviendront l’unique accès à l’UTMB Mont-Blanc.

C’est pour accroître encore plus la visibilité de sa marque à l’international que l’UTMB s’associe à IRONMAN, aujourd’hui propriété de la société américaine Advance suite au rachat de l’intégralité des parts à l’été 2020 à Wanda Group (qui avait racheté IRONMAN en 2015 pour 650M$).

Alors que le calendrier complet des événements UTMB World Series sera annoncé à l’automne, huit événements internationaux de premier plan sont déjà confirmés en Europe, en Asie et en Océanie :

UTMB® Mont-Blanc (France, Italie, Suisse)

Val d’Aran by UTMB® (Espagne)

Thailand by UTMB® (Thaïlande)

Panda Trail by UTMB® (Chine)

Gaoligong by UTMB® (Chine)

Tarawera™ Ultramarathon by UTMB® (Nouvelle-Zélande)

Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australie)

mozart 100® by UTMB® (Autriche)

« Après 18 ans d’histoires qui ont voyagées à travers le monde, l’UTMB est devenue une marque qui porte non seulement les valeurs sportives du trail running mais aussi des valeurs humaines fondamentales. Plus que jamais, nous souhaitons partager avec le plus grand nombre et permettre à chacun de participer à un événement organisé dans le même esprit et avec les mêmes standards de qualité que l’UTMB Mont-Blanc. Nous sommes aujourd’hui certains que notre expérience additionnée à ce que représente la marque UTMB, alliée à la puissance et à l’expertise de The IRONMAN Group est une excellente nouvelle pour le monde du trail running et pour tous ses acteurs : les athlètes amateurs, les élites, mais aussi leurs amis et familles, les territoires, les partenaires et les médias » précise Catherine Poletti, Présidente UTMB Group, dans un communiqué.

« Depuis plus de 40 ans, nous nous efforçons de créer des événements qui séduisent l’imaginaire des gens aux quatre coins du monde, offrant des expériences de course qui changent la vie des athlètes de tous les niveaux, de leur premier pas jusqu’à la ligne d’arrivée. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous associer à la talentueuse équipe UTMB Group pour unir nos forces et créer UTMB World Series, la plateforme qui permet de révéler l’extraordinaire qui existe en chacun de nous », a ajouté Andrew Messick, Président et Directeur Général de The IRONMAN Group.