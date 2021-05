Buzzer, l’application qui vous permet de « picorer » des matchs et évènements sportifs grâce au micropaiement

En perpétuelle mutation, le marché de la retransmission du spectacle sportif tente de s’adapter aux évolutions des modes de consommation et aux attentes des fans et prospects.

Alors que la NBA a lancé il y a quelques années une offre permettant aux fans d’acheter les fins de matchs pour 0,99$, la ligue américaine de basket a décidé de s’associer à l’application Buzzer qui se positionne sur ce marché de « picorage ».

Sur Buzzer, achetez uniquement les moments que vous souhaitez voir

Encore en phase de beta test, l’application Buzzer compte bien « révolutionner » la consommation épisodique de rencontres sportives en proposant à ses utilisateurs d’acheter quelques minutes de matchs, des « Buzzer Moments », grâce à des micropaiements.

Outre la NBA, Buzzer a également séduit la NHL et le PGA Tour et compte bien proposer à terme d’autres championnats. Dans les mois et années à venir, Buzzer souhaite s’imposer comme une plateforme d’agrégation multisports. Notons que dans le cadre du partenariat avec la NBA, les fans pourront également s’abonner aux autres offres du League Pass.

Cette plateforme lancée par Bo Han, un ancien de chez Twitter, parviendra-t-elle à s’imposer dans les mois et les années à venir, auprès des plus jeunes notamment, la cible visée par Buzzer et les ayants droit ? Cette nouvelle façon de consommer le sport peut-elle cannibaliser les offres d’abonnement des médias traditionnels qui misent des milliards pour l’intégralité ou faut-il voir une parfaite complémentarité et une porte d’entrée pour séduire un public qui n’aurait jamais regardé un match en entier ?

« La NBA est un leader de l’industrie en matière d’innovation et d’expérience fan et Buzzer offre une nouvelle façon pour la ligue d’atteindre en particulier la génération Z », déclare Bo Han, fondateur et PDG de Buzzer. « Grâce à l’hyperpersonnalisation, aux notifications et aux micropaiements de Buzzer, les fans de basketball auront la possibilité de regarder depuis leur smartphone les moments décisifs en NBA. »

Sur Buzzer, les utilisateurs pourront configurer des alertes personnalisées en fonction de leurs préférences. La plateforme sera lancée pour le grand public aux Etats-Unis dans l’année 2021.



tttt