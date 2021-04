TOP 20 des clubs de football les plus valorisés (Forbes 2021)

Cette semaine, Forbes dévoile son classement 2021 dédié à la valorisation des clubs de football.

Pour la première fois, le FC Barcelone arrive en tête avec une valorisation à 4,76 milliards de dollars. Le club catalan devance le Real Madrid (4,75 milliards $) et le Bayern Munich (4,215 milliards $). Ces 16 dernières années, deux clubs se partageaient la première place du classement Forbes : Manchester United (11 fois) et le Real Madrid (5 fois).

6 équipes au dessus des 4 milliards de dollars !

Dans le TOP 20 des clubs de football (soccer) qui valent le plus cher, le Paris Saint-Germain prend la 9ème place avec une valorisation estimée à 2,5 milliards de dollars selon Forbes. Le PSG est le club dont le pourcentage d’augmentation de la valeur est le plus élevé (129 %). « Ce classement est une nouvelle consécration de notre stratégie de développement. En moins de dix ans, la marque Paris Saint-Germain est devenue LA référence mondiale dans l’univers du sport et du lifestyle. Grâce aux efforts considérables déployés jusqu’à présent, nous disposons d’acquis solides pour construire nos futurs succès, sur comme hors du terrain » précise Nasser al-Khelaïfi, président directeur général du Paris Saint-Germain, dans un communiqué.

Dans ses calculs, le magazine prend notamment en compte les capitaux propres plus la dette nette, le bénéfice d’exploitation (avant la pandémie) de la saison 2018-2019 ou encore l’économie générée par le stade (sans prendre en compte la valeur de l’immobilier).

La valeur moyenne d’une équipe du TOP 20 s’élève à 2,28 milliards de dollars. Malgré l’incertitude actuelle, le chiffre moyen est en augmentation de 30% par rapport au dernier classement édité il y a deux ans.

Au total, 6 équipes dépassent la barre symbolique des 4 milliards de dollars. Les clubs anglais sont de loin les plus représentés du TOP 20 avec 9 clubs.

TOP 20 des clubs de football avec la plus grosse valorisation (Forbes 2021)