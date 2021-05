Genius Sports rachète Second Spectrum pour 200 millions de dollars

Hier, la société américaine Genius Sports a officialisé le rachat de Second Spectrum pour un montant de 200 millions de dollars.

En s’offrant Second Spectrum, société fondée par Steve Ballmer en 2013, Genius Sports renforce son offre globale sur le marché de la data et statistiques. Second Spectrum a notamment développé des technologies capables d’enrichir visuellement l’expérience des téléspectateurs. Récemment, la société avait notamment proposé ses outils à la Major League Soccer.

En 2018, Second Spectrum s’était déjà illustré en signant « CourtVision » pour les Los Angeles Clippers.

Avec cette acquisition, Genius Sports devrait pouvoir accélérer la convergence entre sport, paris sportifs et media et proposer ainsi des solutions globales visant à offrir une nouvelle Fan Experience. A date, Genius Sports travaille notamment avec la NFL, la Premier League, la FIBA, la NCAA, la NASCAR ou encore la PGA.

Récemment, Genius Sports a également racheté FanHub qui propose des jeux, du betting et des activations digitales.