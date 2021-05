Auchan célèbre ses 60 ans sur le maillot du RC Lens à l’occasion du derby contre le LOSC

Partenaire historique du Racing Club de Lens, l’enseigne Auchan profite du derby ce soir contre le LOSC pour célébrer ses 60 ans sur le maillot des Sang et Or.

A l’occasion de l’un des matchs les plus attendus de la 36ème journée de Ligue 1 Uber Eats, Auchan va s’afficher différemment sur la face avant des maillots lensois en affichant un logo spécial « 60 ans ».

« Notre groupe a toujours été proche des Sang et Or puisque cela fait plus de 40 ans que nous sommes partenaires » rappelle Jean-Denis Deweine, DG d’Auchan France, sur le site officiel du RC Lens. « Ce maillot dévoilé à l’occasion du derby rappelle cette histoire et cette proximité avec le RC Lens. Comment ne pas être fiers et impressionnés par la saison actuelle que vit le club et qui fait écho à celle de 1961 (60 ans déjà !) qui avait vu le club, déjà, finir dans les premières places du classement d’alors. Nous avons hâte, comme tous les supporters, de pouvoir revenir au stade soutenir l’équipe. Je souhaite que les collaborateurs d’Auchan vivent ce derby avec beaucoup de plaisir et d’émotion. »