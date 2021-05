Rugby – TOP 14 : Betclic renforce son partenariat avec l’UBB et s’offre une visibilité sur le maillot

Partenaire de l’Union Bordeaux Bègles depuis 2018, Betclic intensifie sa relation avec le club bordelais du TOP 14 en s’offrant une visibilité sur le maillot dès la saison prochaine.

Dans le détail, le nouveau contrat de partenariat signé entre l’opérateur de paris sportifs basé à Bordeaux et l’UBB a été conclu pour deux saisons soit jusqu’en 2023. Le logo Betclic sera présent sur la face avant en position central, au dessus du logo principal Arkéa.

Un partenariat qui sera évidemment activé auprès de la communauté girondine. « Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec l’UBB dirigé par un Président formidable, Laurent Marti et d’apparaitre désormais sur le maillot du club » commente Nicolas Beraud, directeur général Betclic Group, dans un communiqué. « Cette association s’inscrit pleinement dans l’ADN de nos marques, partageant des valeurs communes telles que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. A travers ce nouveau partenariat dans le sport français, nous allons proposer aux supporters de l’UBB et aux amateurs de rugby de prolonger leur passion du sport à travers une expérience unique sur Betclic ».

« Nous sommes fiers et reconnaissants de cette confiance renouvelée, et je remercie Nicolas Béraud et l’ensemble de ses équipes. Il s’agit d’un essai transformé après un premier partenariat en 2018, qui marque à la fois la volonté de Betclic de monter en puissance sur le rugby tout en renforçant son ancrage local et sa fidélité à l’UBB. Nous porterons fièrement les couleurs de Betclic sur les terrains du Top 14 et sur la scène européenne. » ajoute Laurent Marti, président de l’Union Bordeaux Bègles.

Pour rappel, Betclic a récemment signé un contrat de partenariat jusqu’en 2024 avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) concernant le TOP 14.