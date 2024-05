Quand Roger Federer et Uniqlo créent l’évènement à La Courneuve

Alors que Roland-Garros 2024 a débuté cette semaine avec les qualifications, la marque Uniqlo surfe sur la thématique tennis dans la capitale en organisant un évènement à La Courneuve en présence de Roger Federer.

Retraité du circuit professionnel, le suisse continue d’être ambassadeur d’Uniqlo, son équipementier textile depuis 2018. Un contrat qui avait beaucoup de bruit à l’époque, la marque japonaise succédant à Nike que l’on pensait liée à vie avec Federer !

Ce mercredi, Uniqlo a ainsi convié Roger Federer à un évènement organisé dans une école de La Courneuve, ville située en Seine Saint-Denis. L’occasion pour la légende d’échanger avec de nombreux enfants et d’encadrer une séance d’entraînement. Uniqlo a ainsi aménagé un terrain offert à la ville avec une œuvre signée de Caroline Derveaux. Un terrain désormais ouvert et disponible pour toutes et tous.

A l’occasion de cette présence de Federer en France, l’émission de France 2 « Télématin » a pu réaliser une longue interview du suisse par le journaliste Thomas Sotto, grand fan du joueur et auteur du livre « une aventure nommée Federer ».

Un évènement organisé dans le cadre de la série « Around the World with Roger Federer ». Lancée en 2022, cette activation fait partie d’un programme plus large portant sur le développement de la prochaine génération.

