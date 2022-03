Un match de « légendes » au profit de l’Unicef au Groupama Stadium le 10 mai prochain

L’Unicef organise le 10 mai au Groupama Stadium de Décines-Lyon son deuxième Match des Héros,une rencontre caritative, dans laquelle s’affronteront les légendes Unicef et celles de l’Olympique lyonnais.

Les fonds récoltés contribueront notamment à aider des enfants dans le besoin en Ukraine. Avis aux intéressés, la billetterie vient d’ouvrir.

Le Groupama Stadium sera le théâtre d’une rencontre de « légendes » le 10 mai prochain puisque l’Unicef y organisera son deuxième Match des Héros. Les anciennes gloire de l’Olympique lyonnais et de l’Unicef se défieront dans un affrontement solidaire au profit des enfants en Ukraine.

Un événement caritatif organisé par l’agence évènementielle Ventilo Sport avec le soutien de Gones de Stade et Crumbs.

Comme nous le précise l’organisation, adidas sera le partenaire équipementier et fournira notamment les maillots. Garance et Udo sont également les premiers partenaires officiel que nous pouvons vous annoncer.

⚽️✨ Ne manquez pas la 2ème édition du #MatchDesHeros à #Lyon ! 📆 RDV le 10/05 au @GroupamaStadium pour voir les légendes de l'#OL affronter la #TeamUNICEF dans un match solidaire pour les enfants d’#Ukraine ! Réservez vos billets dès maintenant ➡ https://t.co/LPS0j4Gj10 pic.twitter.com/kfR1Cwp5jt — Olympique Lyonnais (@OL) March 10, 2022

Footballeurs, humoristes et même un cuisto

Et il y aura du (très) beau monde sur la pelouse. Côté lyonnais : Sonny Anderson, Grégory Coupet, Sidney Govou, Michaël Essien, Djila Diarra, Cris, Claudio Caçapa mais aussi l’ancien joueur NBA et président de LDLC ASVEL Tony Parker ou encore le streamer Domingo.

L’équipe de l’Unicef aura également fière allure. On y retrouvera les champions du monde 98 Christian Karembeu et Robert Pirès, l’ancienne gloire de la Juventus Turin Claudio Marchisio ou encore l’ancienne joueusefrançaise Laure Boulleau… D’autres célébrités, moins à l’aise balle au pied, enfileront aussi les crampons comme les humoristes Paul Mirabel et Redouane Bougheraba, l’ancienne tenniswoman et consultante TV Alizé Lim ou encore le célèbre cuisinier Juan Arbelaez.

Ce sera également l’occasion de fêter les 20 ans du premier titre de champion de France de l’OL.

Des billets de 10 à 60 euros

Les places pour assister à ce match de légendes sont en vente depuis ce jeudi. Ça commence à 10 euros et ça grimpe jusqu’à 60 euros.

« La majorité des fonds collectés, grâce à la vente des billets ainsi qu’aux dons effectués pendant l’événement, sera versée à Unicef pour contribuer au financement des réponses humanitaires de l’urgence en Ukraine. L’autre partie des recettes issues de la billetterie sera affectée aux actions d’OL Fondation pour l’éducation des enfants », écrit Unicef dans un communiqué.

« Nous sommes fiers de participer à cette nouvelle édition du Match des Héros aux côtés d’OL Fondation, un partenaire qui s’est mobilisé rapidement à nos côtés dans notre action pour répondre à l’urgence en Ukraine. Le soutien de nos partenaires, des personnalités et du public va nous permettre de renforcer nos actions sur le terrain, où les besoins des enfants en situation d’urgence sont plus importants que jamais », se réjouit d’avance a déclaré Ann Avril, directrice générale de l’Unicef France.

« Le sport, vecteur d’inclusion et de solidarité »

« Cet événement fédérateur va bénéficier à de nombreux enfants confrontés à des situations d’urgence », a déclaré Maëlle Trarieux, directrice RSE de l’Olympique Lyonnais et déléguée générale d’OL Fondation. « Quelle formidable opportunité de nous retrouver au stade, autour de la passion du football. Le sport, vecteur d’inclusion et de solidarité, témoigne ainsi de sa capacité à apporter une aide concrète et immédiate grâce à son écosystème (joueurs, supporters, entreprises, partenaires, médias) dans un contexte d’urgence. »

Où voir le match ?

La rencontre amicale sera diffusée, à partir de 20h30, sur différents canaux : en direct sur la chaîne L’Équipe et sur la radio RMC ainsi que sur Twitch pendant l’émission « Popcorn » de Domingo.

La première édition du Match des Héros en 2021 à l’Orange Vélodrome de Marseille avait permis, en octobre 2021, de collecter plus de 400 000 € pour les enfants en Côte d’Ivoire, à l’initiative de Didier Drogba.

