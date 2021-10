427 250€ récoltés par le match des Héros entre la Team « OM Legends » et la Team « UNICEF »

Hier soir, le match des Héros organisé à l’Orange Vélodrome a permis de récolter la somme de 437 250 euros pour l’UNICEF et la Fondation Didier Drogba.

Avec un casting XXL, la Team OM Legends et la Team UNICEF ont offert un spectacle réussi à plus de 30 000 spectateurs venus admirer d’anciennes gloires du club et autres personnalités.

Match des Héros – le résumé et les buts (7-4)

Un match diffusé en direct sur la Chaîne L’Equipe, sur la chaîne Twitch et TikTok de l’OM, la plateforme « Immersive Now » (vidéo 360°) d’Orange ainsi que sur France 3 PACA.

Concernant les partenaires, on note qu’Orange était le sponsor maillot principal de l’équipe des légendes de l’OM. ParionsSport, Didier Drogba Fondation, France 3 PACA, Intermarché (dos) et M’Green (short) étaient également visibles.

Sur la tenue de l’équipe UNICEF, c’est TikTok qui était le sponsor maillot face avant. Les autres sponsors visibles étaient Fondation CMA CGM, UNICEF, Iratek, Région Sud et Ange (short).

Des tenues fournies par l’équipementier Puma, partenaire de l’OM depuis 2018.

Un évènement caritatif au profit des enfants de la Côte d’Ivoire qui est complété par une tombola proposant de nombreux lots.