Rugby – Macron nouvel équipementier de l’ASM Clermont Auvergne jusqu’en 2025

En milieu de semaine, le 1er juillet, l’ASM Clermont Auvergne a officialisé la signature de son contrat avec Macron. La marque italienne sera le nouvel équipementier du club de TOP 14 dès la saison 2020-2021 et prend la succession d’Under Armour.

Déjà bien implanté dans le rugby hexagonal (LOU Rugby, Section Paloise, Biarritz Olympique Pays Basque) Macron renforce un peu plus sa visibilité en signant un contrat de 5 saisons, soit jusqu’en 2025, avec Clermont.

« Nous commençons une aventure qui, nous en sommes sûrs, sera intéressante et productive. Celle-ci débutera par la création et le développement d’une nouvelle ligne de vêtements techniques et sportswear ainsi qu’une nouvelle gamme de tenues de jeu qui sera unique et exclusive. » a précisé Gianluca Pavanello, PDG de Macron, dans un communiqué.