L’agence Brand Station dévoile un spot humoristique pour lastminute.com qui offrira des vacances au dernier du Tour de France 2022

Nouveau partenaire du Tour de France, le site de voyages lastminute.com va proposer une activation qui célèbrera la « lanterne rouge », le dernier du classement général individuel, en lui offrant des vacances.

Pour illustrer cette activation dévoilée il y a quelques semaines, le nouveau sponsor de la Grande Boucle vient de dévoiler un spot vidéo promotionnel conçu par l’agence Brand Station.

Dans la vidéo ci-dessous, Lastminute.com met en scène la Lanterne Rouge avec la campagne « Last ». « Cette année, Lastminute.com devient Supporter Officiel du dernier du Tour de France. Car s’il y en a un qui mérite d’être le premier en vacances, c’est lui ! »

« Il était important pour nous de déterminer un rôle cohérent pour la marque sur le Tour dès cette première édition »

Une vidéo qui évoque avec un ton décalé tous les plaisirs des vacances qui l’attendent une fois passé la ligne d’arrivée. « C’est la première année où lastminute.com intègre le tour de France. Il était important pour nous de déterminer un rôle cohérent pour la marque sur le Tour dès cette première édition et de donner un nouveau regard sur cet événement sportif.», explique Xavier Delaporte DGA de Brand Station, dans un communiqué. Ajoutons qu’un volet relation presse et influence va être mené lors du Tour par l’agence WeChange. Plusieurs influenceurs seront amenés à couvrir quatre étapes du Tour du France (Copenhague, Alpe d’Huez, Carcassonne et Paris) pour lasminute.com.

Une lutte pour la dernière place ?

Les coureurs cyclistes vont-ils se « bagarrer » pour être le dernier du classement cette année ? Certains, les moins bien classés, vont peut être y réfléchir à deux fois. Surtout que la prime versée par les organisateurs de la course est la même pour un coureur classé entre la 20ème place et le dernier, à savoir 1 000 euros.

« La mise à l’honneur de la lanterne rouge du classement général du Tour de France 2022 sera proposée à l’occasion de la traditionnelle présentation des coureurs sur le podium signature de la dernière étape » nous précisait il y a quelques semaines Fabio Cannavale, CEO Lastminute.com. A date, on ne connait toujours pas le montant de la dotation vacances. Ajoutons que Lastminute.com versera également un chèque à l’association « L’Envol », calculé sur le temps séparant la lanterne rouge du Maillot Jaune.

Lors des étapes, le logo rose de lastminute.com sera également bien visible sur le dossard des coureurs puisque le site de voyages remplace Enedis à cet emplacement.

