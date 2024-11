L’équipementier NOLT et SportEasy offrent une dotation de 100 000€ à un club amateur avec « Comme des Pros 25 »

Cette semaine, l’équipementier sportif NOLT et l’application SportEasy ont annoncé le lancement du concours « Comme des Pros 25 » à destination des clubs amateurs. A la clé, une dotation globale d’une valeur de 100 000€.

Pour mettre en avant ce dispositif ouvert aux clubs de football, rugby, basket, volley et handball, la marque NOLT met en scène son ambassadeur Omar da Fonseca dans un spot vidéo dédié.

100 000€ de récompenses pour UN club amateur en France ?! Avec @WEARENOLT et @SportEasy, on réalise le rêve de ton club avec le concours #CommeDesPros. L’occasion unique de passer ton club en mode pro la saison prochaine, inscris-toi sur ce lien ➡️https://t.co/pumQ5eTLmr pic.twitter.com/5rtOyWA1Sd — Omar da Fonseca (@Omar_daFonseca) November 12, 2024

Le club lauréat sera sélectionné directement parmi les candidatures déposées et remportera notamment un design sur mesure de son maillot conçu par NOLT, une dotation de l’équipementier pour les deux équipes premières hommes et femmes (maillots, doudounes, hoodies, polos,…) et les licenciés du club, des ballons de la marque Rebond, un shooting photo et vidéo professionnel, un abonnement Club SportEasy, une campagne de sponsoring dédiée par SportEasy pour attirer de nouveaux partenaires, un campagne de communication dédiée par le média Sportpack ou encore un événement surprise… De quoi offrir au club et à ses licenciés des moments assez exceptionnels et « money can’t buy ».

« Ce concours Comme Des Pros 25, c’est l’incarnation parfaite de ce qu’est NOLT aujourd’hui : un véritable pont entre les acteurs du sport amateur que nous accompagnons au quotidien depuis plus de 4 ans et les organisations sportives professionnelles pour qui nous avons prouvé notre savoir-faire » explique Paul Guinard, Co-fondateur de NOLT, dans un communiqué. « Amateurs comme pros, nous avons à cœur d’équiper et sublimer ceux qui s’engagent pour une pratique du sport plus responsable et durable. »

« J’aime rappeler que 100% des joueurs professionnels ont d’abord été des joueurs amateurs. Et c’est justement ce que j’aime avec ce concours Comme Des Pros : on valorise ces sportifs et ces dirigeants amateurs, ceux qui manquent de moyens et qui n’ont jamais la chance de jouer comme des pros mais qui donnent leur vie pour leur sport et leur club » ajoute Omar da Fonseca. « On est impatients de réaliser le rêve d’un de ces clubs et de procurer des émotions uniques à chacun de ses licenciés ! »

