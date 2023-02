Sponsoring – Rolex prolonge avec le championnat de voile SailGP pour 10 ans

Aujourd’hui, le championnat de voile SailGP et Rolex ont officialisé la prolongation de leur partenariat pour dix saisons.

Partenaire principal de SailGP depuis 2018, l’horloger prolonge l’aventure en tant que partenaire principal et chronométreur officiel exclusif jusqu’à la fin de la saison 13, soit jusqu’en 2033.

« SailGP n’en est qu’à sa troisième saison. Ce partenariat, qui s’inscrit sur le long terme, montre la valeur que nous continuons de générer pour nos partenaires. Rolex fait partie intégrante du succès de notre championnat depuis le début et nous sommes honorés de poursuivre cette aventure passionnante à leurs côtés », commente Russell Coutts, CEO de SailGP, dans un communiqué.

« Rolex soutient depuis longtemps ceux qui se surpassent pour favoriser l’innovation et le changement positif. La marque suisse est engagée dans le yachting depuis 65 ans. Depuis, elle a tissé des liens très forts avec des organisations prestigieuses et des sportifs de premier rang » ajoute Arnaud Boetsch, Directeur de la Communication et de l’Image de Rolex. « La recherche incessante de l’excellence, l’alliance de l’accomplissement humain et du développement technique et le fort esprit d’équipe nécessaire pour réussir, font de Rolex un partenaire naturel pour SailGP ».