Transporteur officiel du départ de la Grande Boucle depuis Barcelone, Vueling vient de dévoiler un Airbus A320 habillé aux couleurs du Tour de France, pensé comme un ambassadeur de l’événement en Europe.

La compagnie Vueling renforce (encore) sa stratégie sport marketing en dévoilant un Airbus A320 entièrement habillé aux couleurs du Tour de France. Cette activation s’inscrit dans son rôle de transporteur officiel du grand départ de Barcelone, prévu du 4 au 6 juillet.

Présenté à l’aéroport de Barcelone-El Prat, l’appareil arbore les codes visuels emblématiques de l’épreuve : maillot jaune, pois rouges du classement de la montagne et références graphiques au cyclisme.

L’Airbus A320 de Vueling aux couleurs du départ du Tour de France de Barcelone 2026 a pris son envol. Une livrée qui reflète également le lien de #Vueling entre #Barcelone et #Paris, les deux principales bases de la compagnie espagnole. 🚵‍♀️🚵🚵‍♂️ @vueling pic.twitter.com/Q9rC658tte — Gate7 (@Gate7aviation) March 27, 2026

L’avion est conçu comme un ambassadeur volant de l’événement, destiné à circuler à travers l’Europe pour promouvoir Barcelone comme point de départ de la 113e édition. L’appareil a été dévoilé, vendredi, en présence évidemment de Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, ainsi que de l’ancien coureur cycliste espagnol Miguel Indurain, vainqueur à sept reprises du Tour de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vueling (@vueling)

Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de visibilité de Vueling sur le marché français, son premier à l’international. Elle s’inscrit aussi dans un plan de croissance visant une hausse de 50 % du nombre de passagers d’ici 2035.

La compagnie n’en est pas à son premier dispositif de ce type. Elle avait déjà utilisé sa flotte comme support de communication avec un A320 aux couleurs du XV de France lors du Tournoi des Six Nations, confirmant une approche consistant à transformer ses avions en médias à forte exposition.

A lire aussi : Tour de France 2026 : on connaît les deux dernières invitées, voici la liste complète des équipes engagées