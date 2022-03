Activation : Brandt va offrir une expérience de feu à la lanterne rouge du Marathon de Paris 2022

Le groupe Brandt a noué un partenariat de trois ans avec le Schneider Electric Marathon de Paris. A l’occasion de cette édition 2022, qui aura lieu le 3 avril, la marque française d’électroménager proposera une expérience de course enrichie à la lanterne rouge de la course.

Un soutien sans faille pendant les 42,195 km et de nombreux cadeaux à l’arrivée lui seront offerts.

La lanterne rouge sera couverte de cadeaux ! Ça donnerait presque envie de terminer bon dernier du Schneider Electric Marathon de Paris puisqu’il va bénéficier d’une expérience de course plutôt sympa.

Brandt a préparé un dispositif inédit pour l’occasion : le dernier coureur sera suivi par un véhicule de la marque et soutenu « dans une ambiance ultra festive » pendant la course à coups de fumigènes. Il se fera également offrir un lot de récompenses une fois la ligne d’arrivée franchie. L’objectif étant de récompenser sa combativité et son courage pour venir à bout de la course.

« C’est en étant bien accompagné que l’on peut relever tous les défis du quotidien »

« Nous souhaitons ainsi démontrer que nous sommes tous des champions, peu importe notre classement et que c’est en étant bien accompagné que l’on peut relever tous les défis du quotidien », a confié à Sport Buzz Business Tanja Lefèvre, directrice communication du groupe Brandt.

« De la course folle de la préparation du diner à celle d’un marathon mondialement connu et reconnu il n’y avait qu’un pas, et nous l’avons franchi en devenant partenaire officiel (pour trois ans, NDLR) du Schneider Electric Marathon de Paris », enchaîne-t-elle.

Une ambiance à la Rémi Gaillard ?

Cette activation réveille le doux souvenir de la vidéo de Rémi Gaillard qui date de 2009 (déjà). L’humoriste s’amusait à « prank » des cyclistes amateurs en reproduisant l’euphorie d’un col du Tour de France. Un contenu associé à l’opérateurs de paris sportifs et poker en ligne bwin.

Conseils, recettes et bons plans

Ajoutons qu’un dispositif de communication sera mis en place par Brandt qui proposera « des conseils, astuces, recettes, bons plans pour tous les sportifs et leurs fervents supporters : leur famille et amis ».

Le Marathon de Paris et la marque d’électroménager ont déjà commencé à proposer des jeux concours pour gagner des produits Brandt.

𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘 Brandt Cours 1h et tente de gagner 1 des 3 extracteurs de jus Brandt ! 🥤🍊 Pour participer, télécharge vite ton appli ! 🏃‍♂️

🍏 https://t.co/ekV3b1D6oP

🤖 https://t.co/cHWhcIcEet#ParisMarathon pic.twitter.com/gfD2RhqcWl — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) March 7, 2022

Parmi les sponsors du marathon parisien, on trouve donc : Schneider Electrics (partenaire titre) ; Asics (partenaire majeur) ; Vittel, Getir, les bananes de Guadeloupe & Martinique et donc Brandt (partenaires officiels) ; ainsi que BMW, Compex, Orange et Tiger Balm (fournisseurs officiels).

