adidas dévoile les nouvelles tenues 2022 de l’Equipe de France d’Athlétisme

adidas et la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) ont présenté il y a quelques jours les nouvelles tenues que portera l’équipe de France lors des prochaines échéances internationales.

Du blanc immaculé avec des touches de bleu et rouge sur les épaules. Voici les nouvelles tenues, homme et femme, de l’équipe de France d’athlétisme, frappées des trois bandes d’adidas, équipementier officiel de la FFA depuis le début d’année en remplacement d’Asics.

Certains athlètes tricolores ont déjà arboré, le week-end dernier, ces maillots à la Coupe d’Europe des lancers à Leiria, au Portugal. Les autres enfileront ces nouveaux bouts de tissu ultra performants aux championnats du monde en salle à Belgrade (Serbie) qui débutent vendredi. Ce ne sera, en revanche, pas le cas de Kevin Mayer, qui a dû renoncer à ces mondiaux serbes à cause d’une blessure au tendon d’Achille droit.

Des tenues qui arborent le logo Crédit Mutuel, sponsor de la FFA, sur la bretelle gauche.

« La sobriété et l’élégance caractéristique du chic

à la française »

Cette nouvelle gamme équipe de France se décompose en 45 références, de la tenue de compétition à celle de représentation en passant par les accessoires.

« Son design des plus épurées, mise sur la sobriété et l’élégance caractéristique du chic à la française. Il s’inspire également de l’architecture de la ville des Lumières », écrit adidas dans un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

A la pointe de l’innovation et responsables

Elégantes mais performantes. adidas a évidemment intégré ses dernières innovations dans ces tenues : Aeroready (régule la température corporelle et la respirabilité), Powerband (maintien musculaire et explosivité) et Supersoft hem (zéro irritation et confort).

Il s’agit également « d’une gamme de produits éco-conçus, à partir de tissus ou déchets afin d’offrir une alternative plus durable tout en conservant le plus haut niveau de performance« , assure la marque aux trois bandes.

Une sélection de ces tenues est d’ores et déjà disponible sur la boutique en ligne de la FFA, sur adidas.fr ainsi que dans la boutique adidas des Champs-Elysées.

En janvier dernier, neuf ans après la fin de leur précédente collaboration, adidas est redevenu l’équipementier officiel des équipes de France et partenaire principal de la FFA dans le cadre d’un contrat signé pour 4 ans, soit jusqu’à la fin d’année 2025, et donc pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

A lire aussi