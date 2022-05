Métavers, Hall of Fame, Fan Experience, Communication… Le Rugby Club Toulonnais dévoile ses ambitions pour 2023-2028

Ce matin, le Rugby Club Toulonnais a dévoilé son nouveau programme de développement pour les mois et les années à venir. Une présentation faite à Paris à l’Accor Arena dans le cadre de la Global Sports Week 2022.

Bernard Lemaitre, Président du Rugby Club Toulonnais, et ses équipes ont présentés dans la matinée les ambitions et les objectifs majeurs du club pour les années à venir.

Dans l’objectif de continuer à faire rayonner la marque RCT et d’augmenter les revenus, les dirigeants du club de TOP 14 présentent la feuille de route du club en terme de Fan Experience, innovation et communication.

« Séduire et engager toujours plus de fans implique de gagner des titres, mais aussi de fédérer autour de nos joueurs, de notre identité, de nos valeurs et ainsi se muer en plateforme événementielle et digitale proposant du contenu, des expériences fortes et des services » précise François Pesenti, Directeur Exécutif du RCT. « Un grand club professionnel, comme le Rugby Club Toulonnais, est aussi une entreprise de divertissement et un média.

Le Rugby Club Toulonnais débarque dans le Métavers

Parmi les principales annonces, le RCT précise qu’il va investir dans le Métavers avec l’acquisition d’un « land » sur la plateforme The Sandbox, « une première pour un club de rugby dans le monde et une première pour un club professionnel français » précise le club.

Dans stratégie web 3 déployée en partenariat avec l’agence Doors 3, le RCT va inaugurer début 2023 le premier stade de Rugby de The Sandbox, avec possibilité pour les fans de venir jouer, bénéficier d’avantages et consommer des contenus exclusifs. Un terrain de jeu digital qui devrait également intéresser les sponsors du club.

En parallèle, le RCT a également officialisé la signature d’un partenariat avec Socios.com afin de lancer des fan tokens à l’automne prochain.

« Le Rugby Club Toulonnais s’engage, grâce à l’arrivée de Bernard Lemaitre –Président et actionnaire unique- et avec le soutien des collectivités locales et de la Mairie de Toulon, dans un plan très ambitieux de performance sportive et de création de valeur économique » ajoute Frédéric Bir, Directeur Général du RCT. « En effet, un club de rugby de haut niveau déploie un budget annuel supérieur à 30M€, dont le financement est principalement assuré par les revenus commerciaux du Club. (les droits TV ne représentant que 15% des revenus globaux). Ce plan déployé sur 5 années (2023-28) s’articule autour de la valeur « EXCELLENCE » et doit projeter le RCT dans un défi permanent d’innovation, en s’appuyant sur son image de marque forte mais également sur sa formation et sur son vaste territoire. En effet, le Rugby Club Toulonnais est le seul club professionnel à exercer au plus haut niveau dans le grand quart Sud Est de la France. Club de référence qui doit attirer vers lui tous les jeunes talents de la « Méditerranée » qui formeront demain notre effectif professionnel. »

Un Hall of Fame au programme

Parmi les annonce, le Rugby Club Toulonnais a également officialisé la création d’un Hall of Fame en partenariat avec l’agence Com Over.

Après avoir honoré quelques unes de ses légendes il y a pratiquement 10 ans sur des pavés avec le dispositif « Avenue des Légendes », le club toulonnais fera entrer 5 légendes du club dans son prochain Hall of Fame lors d’une cérémonie de lancement. Le futur dispositif devrait proposer également un musée virtuel, une soirée de Gala annuelle, du merchandising et notamment des NFTs.

#GSWParis – : é Le RCT lance le 1⃣er Hall of Fame du sport .

Dès la saison 22/23, le club honora ses légendes de façon inédite ⚫️ 5⃣ légendes du club seront célébrées dès la saison prochaine ! pic.twitter.com/Cz7WLVyBIm — RCT – RC Toulon (@RCTofficiel) May 11, 2022

Les autres chantiers annoncés d’ici 2028

Les autres annonces concernent le nouveau positionnement de marque du club (Parce que Toulon) accompagné d’une nouvelle charte graphique, l’enrichissement de la Fan Experience au Stade avec la production d’un programme animé par Christian Califano ou encore la construction d’un nouveau bâtiment ouvert au public au sein du Campus RCT (boutique, restaurant, bar, terrasses donnant sur le terrain d’entrainement, espaces de co-working, salles de séminaires,…)

Des ambitions qui sont également accompagnées par la volonté d’inscrire un peu plus le club comme un média à part entière. Une structure de production d’émissions sera notamment intégrée au club avec une équipe de 5 personnes. Christian Califano incarnera les productions du club comme animateur.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Enfin, le Rugby Club Toulonnais a également exposé sa volonté de faire du club une plateforme événementielle pour Toulon et la Région Sud avec des évènements hors stade (réflexion, networking, actions sociales, animations et valorisation du territoire, conférences, séminaires à destination des entreprises et du grand public,…) et de continuer avec la Fondation « Rugby Cœur Toulonnais » à porter de nombreux projets et actions autour de thématiques comme la solidarité, l’éducation, l’insertion ou l’environnement. Dès la saison prochaine, la Fondation du RCT défendra ainsi la protection des mers et des océans. Cette thématique sera mise à l’honneur sur le design d’un des maillots de la saison 2022-2023 (fonds marins) conçu par Nike.