Défilé de personnalités et 482 490€ récoltés avec le Match des Héros opposant OL Légendes à Team UNICEF

Hier, le Groupama Stadium accueillait le « match des Héros », une rencontre organisée au profit de l’UNICEF et d’OL Fondation.

Dans le détail, cette soirée aura permis de récolter la somme de 482 490€ issus des partenaires, du public et des donateurs devant leurs écrans. Ces fonds seront entièrement reversés à l’UNICEF pour financer ses programmes d’urgence et venir en aide aux enfants victimes de la guerre en Ukraine ainsi qu’à OL Fondation pour soutenir ses actions menées au profit des enfants et lutter contre les inégalités.

Pour ce match diffusé sur la Chaîne L’Equipe mais également su Twitch (voir plus bas), l’organisateur Ventilo Sports a pu compter sur l’implication de partenaires comme adidas, Emirates, Boulanger, Garance, Oppo, Alila, Axdis Pro, RMC Sport, Green Save Planet, AnaHome, Mondial Frigo, Atri Conseil…

Avec une liste d’anciens joueurs et personnalités plutôt impressionnante, la portée de l’évènement sur les réseaux sociaux a été importante. De quoi augmenter la visibilité du match et des sponsors présents.

Tony Parker, Jo-Wilfried Tsonga, Domingo, Zack Nani, Thierry Ascione ou encore Jhon Rachid ont notamment prêté main forte à quelques légendes de l’OL dont Sonny Anderson, Sidney Govou, Camille Abily, Michael Essien, Kim Källström, Cris, Claudio Caçapa, Sonia Bompastor, Eric Carrière, David Linarès, Philippe Violeau, Patrick Muller, Jean-Marc Chanelet, Edmilson, Jérémie Brechet, Pierre Laigle, Christophe Delmotte, Eric Deflandre,…

En face, Redouane Bougheraba, Cyril Gane, Sean Garnier, Fianso, Inoxtag, Michou, Paul Mirabel, Alizé Lim ou encore Miss France 2022 Diane Leyre ont renforcé la team UNICEF composée de Laure Boulleau, Ludovic Giuly, Samir Nasri, Gaizka Mendieta, Jens Lehman, Christian Karembeu, Daniel Van Buyten, Florent Sinama-Pongolle…

Miss France 2022 est la première des personnalités à se rendre sur la pelouse du @GroupamaStadium#MatchDesHeros #unicef pic.twitter.com/tPIrZTigon — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) May 10, 2022

Des journalistes de l’émission Quotidien (TMC) étaient notamment sur place, l’occasion de défier le freestyler Séan Garnier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Séan Garnier| World Champion (@seanfreestyle)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real.C “BON GAMIN” (@ciryl_gane)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Messaoud Benterki (@messbenterki)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UNICEF FRANCE (@unicef_france)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Domingo (@pa.domingo)

Outre la diffusion sur la chaîne L’Equipe, la soirée était également diffusée sur Twitch avec Zack Nani et Domingo et a enregistré un pic à 130 000 viewers.

25 000 € !! #MatchDesHeros PA et Zack vont pouvoir rentrer sur le terrain pendant la seconde mi-temps grâce à vos dons ! 🤩 pic.twitter.com/LmB2uigbWJ — DomingoTV (@DomingoTV) May 10, 2022

Replay Domingo et Zack Nani

Match des Héros – replay intégral du match Team OL VS Team UNICEF