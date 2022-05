Tennis – Roland-Garros lance sa première collection de NFTs et vise 1 million d’euros de chiffre d’affaires

Mercredi, Roland-Garros a annoncé le lancement d’une collection de NFTs avec « RG Game, Seat & Match » à quelques jours du début de l’édition 2022.

Dans le détail, le Grand Chelem va mettre en vente 5 000 NFTs (non-fungible token) qui représenteront chacun un siège virtuel numéroté du court Philippe-Chatrier.

Pour le lancement de cette collection, l’organisation a décidé de vendre ces NFTs au prix unitaire de 200€, ce qui représente un chiffre d’affaires potentiel d’1 million d’euros. « Le paiement s’effectuera uniquement par carte bancaire, ce qui ne nécessitera pas de disposer d’un « wallet » approvisionné en cryptomonnaies » précise la Fédération Française de Tennis, dans un communiqué. « Le mode de paiement et le montant ont été pensés pour démocratiser l’accès à l’univers des NFTs mais également pour donner l’opportunité à tous de faire partie du futur du tournoi. »

Pour mener à bien ce projet, la FFT a collaboré avec TurboDiesel et de MetaSafe. Les NFTs « RG Game, Seat & Match » seront déployés sur la blockchain Polygon et seront mis en vente sur le site club.rolandgarros.com.

Roland-Garros and NFT are a perfect match…

Are you already on the edge of your seat ? 👀 🎾#nft #web3 pic.twitter.com/nrADlljyuk

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 10, 2022