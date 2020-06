Agence – Com’Over dévoile sa nouvelle plateforme de marque et son premier film Manifesto

Aujourd’hui, l’agence Com’Over a dévoilé sa nouvelle plateforme de marque illustrée par un nouveau site web et son premier film Manifesto.

« Parce que la crise a changé la donne et que la reprise va demander toujours plus d’authenticité, de sincérité et d’expertise, Com’Over souhaite affirmer davantage son identité et son caractère » précise le communiqué de l’agence qui compte parmi ses clients la NBA, Beats by Dre, My Little Paris, Mastercard, Bacardi Martini France, New Era, la Ligue Nationale de Basket, NBA 2K ou encore Scuf Gaming.

Dans la vidéo ci-dessous signée de l’agence B Production, Com’Over affirme ses territoires d’expressions (sport / entertainment / lifestyle / sociétal). « Ce premier film s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’agence qui évolue depuis plusieurs mois. Avec la création de nos trois pôles d’expertise, le recrutement de nouveaux profils spécialistes dans chacun de nos domaines, Com’Over se positionne comme un outsider audacieux avec un positionnement dans l’air du temps, dont l’ambition est de poursuivre son développement en France comme à l’international » ajoute David Drahy, Co-fondateur et directeur associé Com’Over.