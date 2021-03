Ferrari Trento devient « vin mousseux officiel de la F1 » et s’invite sur les podiums jusqu’en 2023

Aujourd’hui, la Formule 1 a officialisé la signature d’un contrat de partenariat de 3 saisons avec le vin pétillant Ferrari Trento.

Dès la saison 2021 et jusqu’en 2023, la marque italienne sera le vin mousseux officiel de la F1. Un contrat de sponsoring qui permet à Ferrari d’être présent sur le podium de chaque Grand Prix. En effet, les pilotes célébreront dorénavant leurs victoires et podiums avec des bouteilles Ferrari au format Jeroboam.

Exit donc le Champagne et les bouteilles françaises Carbon, partenaire de la F1 jusqu’au début de la saison dernière. Ces dernières années, la marque et la F1 avaient notamment activé leur partenariat en installant une caméra sur les bouteilles, offrant du contenu original.

« Depuis plus d’un siècle, Ferrari Trento est synonyme d’excellence italienne, consacrant sa passion à la création de vins mousseux fins capables d’élever n’importe quel moment » précise Stefano Domenicali, Président et CEO de Formula 1. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer et améliorer l’expérience de nos fans sur et en dehors du podium »

Don’t worry @PierreGASLY ! On t’enverra ce qu’il faut 🍾😉 PS : avec ça, le dernier tour, tu pourras te dire l’esprit tranquille « accélère ! » @Julien_FEBREAU https://t.co/X1W6CrsgpZ — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 2, 2021

La marque du mousseux Ferrari est notamment partenaire de la Juventus en football.