Hugo Boss annonce une collaboration à long terme avec David Beckham

L’ancienne gloire du football anglais David beckham sera l’égérie de la marque Hugo Boss et participera même à la création d’une capsule prévue pour 2025.

Passionné de mode et véritable icône du domaine depuis que l’ancien joueur a été révélé au grand public sous les couleurs de Manchester United, David Beckham va désormais travailler avec Boss. L’anglais a lui même précisé à ces 87 millions d’abonnés sur Instagram ce « partenariat de plusieurs années ».

Le Spice Boy apparaîtra dans les campagnes Boss pour la collection Automne-Hiver 2024 de la marque, mais le partenariat va surtout inclure « des collections capsules créées par David Beckham, intégrant ses références en matière de style, du processus de création à sa réalisation ». La première d’entre elle, centrée sur le lifestyle pour homme, sera dévoilée au Printemps-Été 2025.

« Au cours des dernières années, j’ai voulu investir plus de temps dans le design et la mode. Je voulais m’assurer de travailler avec une marque capable d’avoir une vision globale avec un impact fort. » a réagit l’ancien capitaine de la sélection anglaise. « J’ai vraiment apprécié la collaboration avec BOSS et j’ai été impressionné par l’ambition, la créativité et le désir d’excellence des équipes. J’ai hâte de dévoiler nos projets, ainsi que la campagne Automne-Hiver 2024 comme première étape de notre partenariat à long terme ».

On a connu David Beckham joueur de football, mannequin, acteur, co-fondateur et président d’un club, star de Netflix… C’est cette fois le rôle de directeur artistique que va endosser Beck’s. Un homme qui sait définitivement tout faire.

À lire aussi