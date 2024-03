Starcom et Publicis accompagnent McDonald’s pour son nouveau contrat de Naming avec la Ligue 1

La semaine dernière, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec McDonald’s pour la Ligue 1 sur le cycle 2024-2027.

A partir de cet été, ne l’appelez plus « Ligue 1 Uber Eats » mais bien « Ligue 1 McDonald’s. En attendant de savoir si le public et les médias reprendront la future appellation du championnat de France de football (l’enjeu pour l’enseigne n’est certainement pas là), on en sait un peu plus sur les agences qui ont accompagné l’enseigne de restauration rapide dans ce contrat dont le montant est évalué à quelques 30 millions d’euros par saison selon RMC Sport.

« La relation tripartite Starcom, McDonald’s, LFP, augure d’une collaboration pleine de promesses pour les fans de foot comme pour les clients de l’enseigne »

Pour ce contrat de sponsor-titre avec la Ligue 1, McDonald’s a été accompagné par Starcom (agence média de McDo), Publicis Media Content (département contenu de Publicis Media) et Publicis Sport (agence dédiée à la communication dans le sport).

« Ce partenariat s’est imposé comme une évidence. Tant pour la Ligue 1 que pour McDonald’s qui, avec son réseau de 1 600 restaurants en France, donnera une dimension unique et inédite au sport numéro 1 en France. La relation tripartite Starcom, McDonald’s, LFP, augure d’une collaboration pleine de promesses pour les fans de foot comme pour les clients de l’enseigne » précise Paul Boulangé, CEO de Starcom et de Publicis Media Content ‘pôle expertise contenu), dans un communiqué.

Pour rappel, McDonald’s est déjà partenaire de nombreux clubs de football professionnels comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais ou encore le Racing Club de Lens cette saison.

Il y a quelques années, McDo avait profité de la venue de l’Olympique Lyonnais au Stade Malherbe de Caen pour envoyer un message personnel à Jean-Michel Aulas.

Pour mettre en avant son service de livraison, l’enseigne avait diffusé le message « Jean Michel entre 2 tweets faites-vous livrer un McDo » sur la panneautique LED du stade Michel d’Ornano.

Avec le nouveau contrat avec la Ligue 1, McDonald’s devrait avoir assez de droits marketing pour continuer à régaler les fans de football et de communication dans les stades.

