Tennis – Emirates réalise le Grand Chelem et devient Partenaire Officiel de Wimbledon

La compagnie aérienne Emirates et Wimbledon officialisent aujourd’hui la signature d’un nouveau contrat de partenariat pluriannuel.

Déjà sponsor de l’Open d’Australie, de Roland-Garros et de l’US Open, Emirates réalise donc le « Grand Chelem » en ajoutant The Championships dont l’édition 2024 se déroulera du 1er au 14 juillet au All England Lawn Tennis Club.

« Wimbledon s’associe à une marque haut de gamme et à l’un des principaux sponsors mondiaux du tennis et du sport en général »

« Nous sommes ravis d’accueillir Emirates dans notre famille de partenaires officiels à Wimbledon. En s’associant à Emirates, en tant que partenaire aérien officiel, Wimbledon s’associe à une marque haut de gamme et à l’un des principaux sponsors mondiaux du tennis et du sport en général » commente Deborah Jevans CBE, présidente du All England Club, dans un communiqué. « Alors qu’Emirates entame sa quatrième décennie de soutien au tennis, ce partenariat passionnant porte l’investissement et la connexion de l’organisation avec le sport à un niveau supérieur »

« Des courts en dur aux courts en gazon, nous sommes fiers de renforcer notre présence dans le monde du tennis. Wimbledon est un événement sportif majeur vu par des millions de personnes dans le monde et nous sommes ravis d’être associés à une marque aussi respectée » ajoute Sir Tim Clark, président d’Emirates Airline. Une compagnie aérienne impliquée dans le tennis également à travers son partenariat depuis 2013 avec l’ATP Tour.

A travers ce partenariat, Emirates bénéficiera notamment d’une visibilité sur le court central et le court N°1, en plus d’un package d’hospitalités. La compagnie aérienne sera également visible sur la plateforme metaverse Roblox « Wimbledonworld ».

Enfin, Emirates et Wimbledon soutiendont également des initiatives à impact social à travers le Royaume-Uni. Un fonds « Force for Good » de plusieurs millions de livres sera créé pour soutenir et promouvoir les initiatives qui ont un impact positif sur la société et soutiennent les communautés locales.

9 millions d’euros par an avec Roland-Garros

L’année dernière, Emirates a prolongé son contrat avec Roland-Garros jusqu’en 2027 en tant que Partenaire Premium du Grand Chelem parisien.

Selon nos informations et comme évoque à l’époque, le montant de ce contrat de sponsoring tournerait aux alentours de 9 millions d’euros par an. Un chiffre en légère augmentation puisque toujours selon nos informations, le précédent contrat était de 8M€/an environ.

A lire aussi