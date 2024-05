Stan Wawrinka actionnaire minoritaire de la marque de montres Norqain

Il y a quelques semaines, la marque de montres Norqain a officialisé la signature d’un partenariat avec Stan Wawrinka.

Plus qu’un contrat d’image, le tennisman suisse est devenu actionnaire minoritaire de la société suisse et devient notamment ambassadeur des nouvelles montres Wild ONE Skeleton Coral et Wild ONE Skeleton Gecko.

« La mission principale de Stan chez Norqain consistera à stimuler le développement de la marque et à favoriser la croissance globale de l’entreprise. Son vaste réseau international et son influence auprès des fans de tennis à travers le monde seront des atouts indispensables. Ce partenariat marque le début d’une nouvelle et excitante ère de croissance pour Norqain » explique la marque.

« Je porte la NORQAIN Wild ONE Skeleton Turquoise depuis l’US Open de 2023. Je l’adore, il n’y a pas d’autre mot. Quand je joue, j’aime avoir ma montre au poignet. Compte tenu de ses spécifications techniques, j’avais placé beaucoup d’espoirs dans ce modèle. Ce fut un immense plaisir de porter cette montre, et je suis ravi que cette expérience ait ouvert la voie à cette nouvelle aventure » explique Stan Wawrinka. « Je suis véritablement impatient de fouler les courts de Paris et puis de Londres comme ambassadeur des deux nouvelles créations Wild ONE Skeleton Coral et Gecko. »

En turquoise, orange façon « terre battue » et vert façon « gazon », la montre est en vente au prix de 5 250 euros.

« Accueillir Stan au sein de la famille NORQAIN est un moment fort pour nous. C’était un immense plaisir de voir Stan Wawrinka porter la Wild ONE Skeleton Turquoise à l’US Open. Dès notre toute première rencontre, nous avons senti une réelle connexion entre nous. Notre nationalité suisse n’est pas la seule raison : tout au long de sa carrière, Stan a incarné la philosophie de NORQAIN, « my life, my way ». Ce partenariat fut tout simplement une évidence et c’est en toute logique que nous avons invité Stan à dévoiler au monde entier ces versions Wild ONE Skeleton inspirées de l’univers du tennis. Et ce n’est que le début. Nous allons vous en dévoiler bientôt plus… » ajoute Ben Küffer, fondateur et CEO de NORQAIN.

NORQAIN a été fondée en 2018 par Ben Küffer et compte parmi ses conseillers un certain Jean-Claude Biver en tant que membre du conseil d’administration.