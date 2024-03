Avant le PSG, les activations des sponsors de l’AS Monaco se multiplient

C’est dès ce mercredi que les actions réalisées par l’équipe de la Principauté ont débuté, avec la chance offerte à deux clientes japonaises de Casino Secret d’explorer le centre d’entraînement à La Turbie. Elles ont ainsi pu rencontrer l’ancien joueur de Liverpool, Minamino.

Le jeudi 2 a commencé par la visite du Centre de Performance pour, le CMO de Bang & Olufsen, et trois influenceuses invitées par la marque. La visite s’est conclue par un Meet & Greet entre D. ZAKARIA et ces mêmes personnes. D’autres collaborateurs de la marque de produits audio et de divertissement à domicile ont également profité d’un « Store Event » et d’un cocktail, en présence d’une cinquantaine de personnes. Parmi elles, de nombreux influenceurs invités par le club ou la marque ont pris part à l’événement.

La soirée interactive a été animée par le speaker du club, Laurent Niéloux, lors de laquelle les invités ont eu l’occasion de poser des questions à l’arrière gauche monégasque Caio Henrique ainsi qu’à son coéquipier Krépin Diatta. En prime, des rencontres FC 24 sur la console entre les joueurs et les invités. Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat en déclarant : « Avec Bang & Olufsen, nous partageons la même volonté d’excellence et d’innovation. En cette semaine très spéciale avec la réception du Paris SG, nous sommes très heureux de permettre à Bang & Olufsen d’offrir à ses clients, partenaires et prospects une rencontre privilégiée avec nos joueurs, suivie du match dans des conditions exceptionnelles au sein des espaces hospitalités du Stade Louis-II. »

Aujourd’hui, l’ensemble des partenaires invités assisteront à la rencontre. Dès 13h, une trentaine de personnes provenant d’APM Monaco, Teddy Smith, Royal Caribbean, Vicomte A., Kappa, et Bang & Olufsen déjeuneront au Centre de Performance avec les dirigeants et collaborateurs des départements Commercial et Partenariat de l’AS Monaco, avant de se voir accorder une visite du centre de performance du club.

Tonight, an exciting match against PSG awaits our AS Monaco players. We can already hear the roar of the crowd – it’s the sound of Monaco. ​#SoundofMonaco​#BangOlufsen​#ASMPSG pic.twitter.com/LtBnZJdzQd — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) March 1, 2024