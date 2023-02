La Formule 1 signe un partenariat stratégique avec le club de football de Tottenham pour une piste de karting électrique dans le stade

A l’aube du début de la saison 2023, la Formule 1 officialise la signature d’un contrat de partenariat stratégique de 15 ans avec le club de football de Premier League de Tottenham.

Dans le cadre de cet accord, la F1 et le club anglais annoncent notamment l’installation d’un piste de karting électrique dans le stade, une première du genre et la future plus longue piste indoor de Londres. L’occasion pour le propriétaire du club Daniel Levy d’enrichir un peu plus l’offre de services du stade construit en 2019 et qui n’a toujours pas de Naming. F1 et karting… on attend donc une course en présence de Karim Benzema et Olivier Giroud…

De manière plus générale, la Formule 1 et Tottenham vont ainsi travailler ensemble pour aider à identifier et favoriser l’éclosion d’une nouvelle génération de talents du sport automobile à travers un nouveau programme d’académie de pilotes.

« L’expérience de karting sera une destination et un lieu que les familles, les amis et les pilotes en herbe du monde entier voudront visiter »

« Depuis la construction de ce stade, notre ambition a toujours été de voir jusqu’où nous pouvons repousser les limites en offrant des expériences de classe mondiale qui attireront des gens du monde entier tout au long de l’année » explique Daniel Levy, dans un communiqué.

La future offre de karting électrique du Tottenham Hotspur Stadium proposera des pistes séparées pour les adultes et les enfants. Installé sous la tribune sud du stade, le circuit comprendra également des activités interactives de sport automobile et des points de vente de nourriture et de boissons. S’agit-il de la nouvelle offre F1 Arcade présentée il y a quelques mois ?

« Nous associer à des marques de renommée mondiale comme Tottenham Hotspur nous permet de proposer la Formule 1 et le sport automobile à des publics nouveaux et plus diversifiés » ajouteStefano Domenicali, président de la Formule 1. « L’expérience de karting sera une destination et un lieu que les familles, les amis et les pilotes en herbe du monde entier voudront visiter ». Un volet environnement sera également activé dans le cadre de ce rapprochement entre la F1 et Tottenham.

Notons que le club de Tottenham a pris l’habitude de travailler ces dernières années avec les américains (La F1 est propriété de Liberty Media) de la National Football League pour l’organisation de matchs dans le nouveau stade.

Un stade apprécié des fans des Spurs qui peuvent notamment se rafraîchir au « Goal Line Bar », le plus long bar en Europe avec 65 mètres !

Un stade multifonctions qui propose notamment aux touristes et fans de grimper sur le toit du stade avec « The Dare Skywalk ».

