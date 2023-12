F1 – Quand Alpine active son partenariat avec Zinédine Zidane à Madrid en présence d’Esteban Ocon et Pierre Gasly

Ce mardi, Zinédine Zidane a accueilli à Madrid les pilotes de Formule 1 Esteban Ocon et Pierre Gasly de l’écurie BWT Alpine F1.

Ambassadeur Alpine depuis le début d’année, Zizou a participé à une journée organisée par la marque automobile en présence de ses 2 pilotes autour de ses programmes de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Lancé en juillet 2022, Rac(H)er vise à renforcer la méritocratie entre les sexes dans tous les domaines de l’entreprise. En parallèle, Alpine organise le CEMA, un concours destiné aux aspirants mécaniciens.

Pour cette journée forcément médiatique, Zizou a notamment fait visiter à ses invités du jour le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid et son musée.

Zidane, Ocon et Gasly ont ensuite effectué un court trajet dans Madrid en Alpine A110 en présence de jeunes pilotes Alpines et les deux vainqueurs du CEMA 2023. Le programme s’est enchainé par la suite avec une session en kart électrique puis match amical de football.

« C’était vraiment un immense plaisir d’accueillir la famille Alpine à Madrid. C’est également une façon de célébrer ma première année avec Alpine. Ce rôle d’ambassadeur pour soutenir les programmes d’égalité des chances me tient à cœur parce que c’est mon propre parcours » explique Zidane dans un communiqué.

Setting purple sectors with Zidane 🏁 We’re here in Madrid with our CSR Ambassador to wrap up 2023. #Alpine pic.twitter.com/Y3UfjTErMT — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 12, 2023

« Nous étions aujourd’hui en présence d’une véritable légende du sport. Un immense merci à Zinedine pour cette journée inoubliable » ajoute Esteban Ocon. « Je suis un fier ambassadeur du programme CEMA depuis ses origines, car l’une de mes passions est d’inspirer la prochaine génération de mécaniciens en sport automobile. Je suis très heureux de savoir que nous soutiendrons très prochainement la troisième édition du CEMA avec Zinedine. La présence des deux lauréats du CEMA était vraiment formidable et cela montre que les projets RSE d’Alpine sont parmi les meilleurs et offrent des opportunités judicieuses à ceux qui le méritent. »

« Zinedine est mon héros sportif, donc c’était un véritable privilège de passer la journée avec lui à Madrid » a commenté pour sa part Pierre Gasly. « Aujourd’hui, l’accent était mis sur les programmes Rac(H)er et CEMA. Dans mon rôle de pilote, il est important que je sois un modèle pour les nouvelles générations, qu’il s’agisse de jeunes pilotes comme Lisa et Sukhmani, ou de futurs mécaniciens en compétition. À titre personnel, cela m’est aussi extrêmement précieux d’être avec Zinedine, d’échanger et d’entendre son histoire et ses leçons. J’en suis très reconnaissant et j’ai déjà hâte de poursuivre notre travail avec lui. »

Committed to supporting young girls progress up the ladder in motorsport 💙 #Alpine pic.twitter.com/WmT4fH9r9f — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) December 13, 2023

