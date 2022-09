La marque de sextoy LELO sponsor au niveau du bassin d’une équipe de football (London Colney Football Club)

Septembre 2022 – LELO sponsor du London Colney Football Club

L’équipe de football London Colney Football Club est la première à avoir des entrejambes sponsorisées par la marque leader mondial d’accessoires intimes de luxe LELO (www.lelo.com) fondée sur le bien-être sexuel.

« Ce parrainage est une déclaration audacieuse et fera certainement sourciller le monde du football » – Donald Williams, Président du London Colney Football Club.

La société de bien-être sexuel LELO est devenue la première marque à sponsoriser officiellement la partie du short situé à l’entrejambe du London Colney Football Club. L’accord du club sur le placement du logo au niveau du bassin des joueurs positionne la marque LELO comme sponsor principal de l’équipe basée à St Albans pour la saison 2022/2023. Ce placement improbable est en lien avec le cadre de la mission de la marque d’aider à briser le tabou entourant les sextoys masculins et le bien-être sexuel.

Coïncidant avec le début de la saison de football, les shorts utilisés à domicile ou à l’extérieur seront logotés avec la marque LELO au niveau du bassin des joueurs. Le partenariat intervient alors que les conclusions de LELO révèlent que :

– près de 30% des hommes ne se sentiraient pas à l’aise de dire aux gens qu’ils possèdent un jouet sexuel ;

– 20% des hommes disent que parler de jouets sexuels masculins devant les autres les mettrait mal à l’aise ;

– 25% des hommes disent qu’on s’est moqué d’eux

Les trois quarts des hommes s’accordent à dire qu’il existe une stigmatisation entourant les sextoys destinés aux hommes.

Ce sponsoring avec l’équipe de St Albans, fondée en 1907 et participant à la Spartan South Midlands Premier Division vise à avancer vers une normalisation de l’utilisation des sextoys et surtout à briser le tabou autour des ceux-ci et du bien-être sexuel masculin.

Donald Williams, Président du London Colney Football Club, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec LELO pour aider à ouvrir la discussion autour du bien-être sexuel et des sextoys destinés aux hommes, ainsi que de faire partie du mouvement visant à briser la stigmatisation qui l’entoure. Ce sponsoring est une déclaration audacieuse et fera certainement sourciller le monde du football – nous sommes impatients de voir la réponse de nos fans. »

« Nous savons que la pandémie du Covid-19 a vu une augmentation de l’utilisation des sextoys destinés aux hommes, mais il y a toujours une énorme stigmatisation autour de cela; et quel meilleur endroit pour ouvrir la discussion autour de cela que le monde du football qui compte de nombreux fans masculins à travers le monde ! Nous sommes ravis de travailler avec le London Colney Football Club sur cet important sponsoring et nous avons hâte de voir des gens à travers le pays se joindre à la conversation et aider à briser les tabous sur le plaisir et le bien-être sexuel masculin. » a déclaré la marque LELO.

