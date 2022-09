Offre Emploi : Responsable Commercial(e) Région Nord-Est – Mizuno

Responsable Commercial/e Région Nord-Est

A propos de Mizuno

Mizuno est un équipementier sportif japonais fondé en 1906.

Présent dans de nombreux sports tel que le running, judo, football, rugby, tennis, volleyball et handball, la marque Mizuno s’est imposée sur le marché en proposant des produits performants et de qualité.

Descriptif du poste

Au sein de l’équipe de vente et sous la responsabilité du Directeur Général vous serez en charge de :

– Développer le chiffre d’affaires et la notoriété de la marque Mizuno sur la Région Nord-Est Départements 08 – 10 – 21 – 25 – 51 – 52 – 54 – 55 – 57 – 58 – 67 – 68 – 70 – 88 – 89 – 90

– Assurer la vente des produits commercialisés par Mizuno France au regard des objectifs assignés

– Gérer l’ensemble des clients comprenant les magasins spécialisés, les magasins généralistes et les sites de vente en ligne

– Développer la catégorie Teamwear et gérer les contrats tripartites avec la distribution et les clubs

– Développer le portefeuille de la clientèle existante et prospecter de nouveaux clients

– Assurer les reportings (prévisions de vente, analyse des résultats, actualités du secteur)

– Participer aux évènements sportifs régionaux en coordination avec le service marketing

– Assurer une bonne collaboration avec les services transverses de l’entreprise

Par ailleurs, en fonction des besoins de l’entreprise, vos compétences pourraient être sollicitées sur des missions transverses.

Compétences

– Bonne connaissance du monde du sport business

– Excellentes compétences commerciales

– Vente et négociation dans un contexte concurrentiel

– Bonne présentation et capacité à créer des relations durables avec les clients

– Esprit d’équipe

– Capacité de travailler en autonomie

– Rigueur, gestion des priorités

– Gestion de déplacements hebdomadaires

– Bonne aisance avec les outils informatiques

– Anglais opérationnel

– La pratique sportive serait un plus

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’adresse jobs.fr@eu.mizuno.com sous la référence : Commercial Nord Est