UEFA Euro 2024 : adidas dévoile les maillots de ses principales équipes dont un incroyable maillot extérieur de la Belgique inspiré de la tenue de Tintin

A quelques mois de l’UEFA Euro 2024, adidas dévoile les nouveaux maillots de 6 équipes qui participeront à la compétition. En attendant de savoir quelles seront les 3 dernières équipes à se qualifier via les barrages.

Dans le détail, la marque aux trois bandes dévoilent les tenues de la Belgique, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, l’Écosse et l’Espagne.

adidas a également dévoilé les nouveaux maillots du Pays de Galles qui tentera de décrocher sa place pour le tournoi en participant aux barrages. Douze équipes s’affronteront en mars lors des barrages de l’UEFA EURO 2024, avec trois billets en jeu pour la phase finale.

« Chacun des maillots, a été conçu pour inspirer un sentiment de fierté et d’appartenance, en mélangeant des éléments traditionnels revisités dans un style moderne » explique adidas dans son communiqué.

Mention spéciale pour le maillot extérieur bleu ciel à col blanc de la Belgique avec un design qui s’inspire de la tenue de Tintin. adidas a tenue à célèbrer « la riche culture de l’art et du design belge, et plus particulièrement le dessinateur belge Hergé et le personnage de bande dessinée pour lequel il est célèbre ». Un clin d’œil royal se trouve à l’arrière du col avec une couronne dorée qui scintille sur un fond bleu vif. L’impression des deux articles comporte une tessellation de diamants en 3D, y compris des lignes géométriques, qui imitent l’écusson royal du football belge. Un kit bleu ciel qui est accompagné d’un short marron. Comptez 150 euros pour le maillot authentique et 100€ pour le replica sur la boutique en ligne Fanatics

De son côté, l’Allemagne, qui évoluera à domicile pour cet Euro 2024, de distinguera avec un maillot domicile sobre et efficace et un maillot extérieur plus extravertie, de couleur rose avec « une palette de couleurs vives inspirées par le métavers numérique qui s’adresse aux nouvelles générations de fans allemands ».

Belgique

Allemagne

Hongrie

Italie

« Le nouveau kit domicile et extérieur de l’Italie applique le Tricolore d’une manière frappante et élégante ». Le maillot domicile reprend le bleu traditionnel de l’Italie, avec trois bandes aux couleurs de son drapeau sur les épaules, que l’on retrouve également dans l’écusson. Le maillot extérieur est blanc. On y retrouve le drapeau dans des bandes rouges et vertes sur les épaules et les flancs, ainsi que dans l’écusson. Les deux maillots arborent la référence à l’hymne italien « L’ITALIA CHIAMO » à l’arrière du col.

Ecosse

Espagne

Le maillot domicile de l’Espagne offre un look classique. Le maillot extérieur reprend les mêmes inspirations que le maillot domicile mais avec une combinaison inhabituelle de couleurs « telle une plage espagnole animée au milieu de l’été ».

Pays de Galles (barrages pour le moment)