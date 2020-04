Magasins de sport : aujourd’hui et demain à vos côtés !

« Chers professionnels du sport,

La crise sanitaire que nous sommes en train de traverser est sans précédent : la décision de fermeture des magasins de sport est un coup dur. Cela nous impacte aussi profondément, car vous êtes nos premiers partenaires. Sans vous, My Sport Market ne pourrait exister aujourd’hui.

Nous avons réorganisé notre activité pour prendre les mesures de précaution nécessaires auprès de nos collaborateurs et notre marketplace reste opérationnelle.

Je voulais aujourd’hui vous témoigner notre soutien. Notre mission est de vous accompagner pendant cette période difficile. Nous pensons que nous sommes meilleurs quand nous avançons ensemble et dans la même direction.

Nous ouvrons pour cela une adresse mail qui vous est dédiée : soutien.coronavirus@gmail.com, sur laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, nous envoyer vos témoignages en tant que professionnel du secteur (texte, photo, courte vidéo) : gestion de la crise, difficultés, ce que vous avez déjà entrepris et les solutions que vous aimeriez mettre en place demain. Vous pouvez aussi nous écrire directement via notre compte Instagram : @my_sport_market

Pendant cette période « off » nous publierons sur nos réseaux sociaux vos témoignages, vos coups de gueule et vos idées. Un objectif : vous donner la parole et vous écouter.

Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vos proches et de vos collaborateurs. »

Thibault Barthez, Fondateur de My Sport Market

