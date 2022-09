NHL – RBC premier sponsor maillot de l’histoire des Canadiens de Montréal (et ça ne plaît pas aux fans et à Greenpeace)

A quelques semaines du début de la nouvelle saison 2022-2023 de National Hockey League (NHL), la franchise des Canadiens de Montréal a annoncé l’arrivée de RBC (Banque royale du Canada) comme premier sponsor maillot de son histoire.

Ce sera l’une des nouveautés de la prochaine saison de NHL, l’introduction du sponsoring sur les maillots portés par les joueurs sur le glaçon. Après la NBA en 2017, c’est donc au tour de la Ligue Nationale de Hockey d’autoriser ses clubs à afficher un logo publicitaire sur la face avant des « chandails ». En 2023, la Major League Baseball (MLB) inaugurera également l’entrée en vigueur du sponsoring maillot (sur la manche).

Une intégration ratée

Dans le détail, le logo RBC sera visible au niveau de la « pocket » droite pour les matchs à domicile au Centre Bell. Malheureusement, la banque et l’équipe ont opté pour une intégration du logo dans ses couleurs d’origine bleu-jaune-blanc. Certainement bien pour la société en terme de visibilité mais beaucoup moins en terme de valeur maillot et perception des fans…

Reste à savoir si les partisans du CH se mobiliseront pour faire changer le logo en monochrome (en blanc ?). A son arrivée sur le maillot de l’Olympique de Marseille, Uber Eats avait décidé de changer les couleurs de son logo (vert) après la gronde des supporters.

« On est conscients que ça va provoquer des réactions »

« On est conscients que ça va provoquer des réactions. C’est quelque chose que la Ligue nationale nous a proposé, les 32 propriétaires ont voté pour. Ça fait partie de la prochaine étape dans l’évolution de la Ligue nationale. On n’est pas les seuls à le faire, je pense qu’un jour on le verra dans toutes les équipes » a expliqué Geoff Molson, propriétaire du Canadien de Montréal, interrogé sur le sujet. « On a beaucoup réfléchi, c’est une évolution que l’on voit dans toutes les ligues…Ca fait partie du business. […] Pour la NHL et les 32 équipes, la décision a été longue à prendre, je serai donc surpris de voir arriver d’autres sponsors sur les maillots dans les années à venir. »

« Pour chaque chandail officiel portant le logo RBC vendu sur place à la boutique officielle de l’équipe, Tricolore Sports, RBC versera 20$ à la Fondation des Canadiens pour l’enfance, qui encourage l’activité physique et l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés au Québec » précise un communiqué. Les fans auront le choix de floquer ou non le logo de RBC sur les maillots au moment de l’achat.

Les fans critiquent sur les réseaux sociaux

Je peux pas croire que @RBCfr n’ont pas adapté leur logo pour fitter avec les couleurs du chandail au moins. Quel manque de respect d’une banque qui déjà n’a plus de respect envers les francophones pour nous infliger les initiales en anglais de son nom. — Nicolas (@Spotnick_) September 12, 2022

Poor branding negociation from the Montreal Canadiens. They should’ve ask for a more integrated logo — all white or nothing. The addition of light blue + yellow is not good. pic.twitter.com/IjqSEcLnxr — houde.collector (@sebhoud) September 12, 2022

Même si c’est ma banque et je l’aime…on touche pas au splendide chandail du #CH — Sébastien Benoit (@sebbenoit72) September 12, 2022

S’il le faut on lance un gofundme — L’agent fait la farce (@lifeislife198) September 12, 2022

Quand même moi, qui est sérieusement limité dans l’esthétisme vestimentaire (selon ma blonde), je vois que c’est d’une laideur sans nom, je ne sais pas comment le département du marketing du CH à pu croire que c’était une bonne idée. https://t.co/GZtCXFPGfo — MN Kobrynsky (@MN_Kobrynsky) September 12, 2022

Il faut sincèrement être complètement inconscient pour ajouter un logo comportant des éléments JAUNES sur le chandail centenaire d’une équipe appelée LE TRICOLORE. C’est une absurdité pure et simple, et j’espère sincèrement que le @CanadiensMTL saura corriger cette bourde. https://t.co/3qp1W4ChfB — Alexandre Moranville (@Alex_Moranville) September 12, 2022

Je comprends l’argument économique, mais les pubs sur les maillots NHL et NBA, cela change tellement le prestige et la classe des maillots 🙁 https://t.co/WBaNKpUL2F — PierreAdrienLagrange (@palagrange) September 12, 2022

Tout comme Greenpeace

Un partenariat qui a également été critiqué par Greenpeace Québec qui pointe la non action de RBC sur le plan écologique. « C’est la pire banque canadienne, celle qui contribue le plus au changement climatique » a déclaré le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin. « On interpelle les fans qui comptent s’acheter un chandail et on leur demande de peinturer en noir le logo de la RBC, parce que c’est ce que fait cette entreprise, elle est en train de souiller littéralement la Sainte-Flanelle ».

WO! C’est la pire banque canadienne, celle qui contribue le + aux #changementsclimatiques. @RBCfr = 5e position mondiale avec investissements de 260 milliard$ dans énergies fossiles (2016 à 2021). + ne respecte PAS les droits autochtones #banquesfossiles https://t.co/t23cKtKdfJ — Patrick Bonin (@patbonin) September 12, 2022

Il y a un an, c’est la franchise des Washington Capitals qui signait le premier contrat de sponsoring maillot de la NHL avec Caesars Sportsbook (et un logo en blanc plus discret). A date, encore peu de franchises ont annoncé l’arrivée d’un sponsor sur l’emplacement autorisé, d’une taille maximum de 7,62cm x 8,89cm.

L’annonce du contrat de sponsoring maillot entre RBC et les Canadiens de Montréal a eu lieu lors du traditionnel tournoi de golf de la fondation de l’équipe NHL. Une semaine également marquée par la désignation de Nick Suzuki comme nouveau capitaine.

Ajoutons enfin que l’identité de l’éventuel sponsor maillot pour les matchs à l’extérieur n’a pas été communiquée.

Pour rappel, les franchises NHL peuvent également apposer le logo d’un sponsor sur leur casque depuis 2021.

