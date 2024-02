MLS – La compagnie aérienne Air Transat nouveau partenaire du CF Montréal

Pour cette nouvelle saison 2024 de Major League Soccer, le CF Montréal accueille Air Transat comme nouveau sponsor.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, la compagnie aérienne devient Partenaire Officiel de la franchise québécoise.

« En devenant partenaire officiel du CF Montréal, nous célébrons une communauté, un esprit, une ville » explique Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing de Air Transat, dans un communiqué. « Ce partenariat est une affirmation puissante de notre identité montréalaise, une ville qui nous a vu naître et grandir, et qui est le cœur battant de nos opérations. Air Transat a toujours été plus qu’une compagnie aérienne ; c’est une ambassadrice de notre ville et une passerelle entre les cultures, à l’image du soccer, le sport le plus pratiqué au monde ».

Pour célébrer cette annonce, Air Transat et le CF Montréal organise un jeu concours offrant un voyage à Miami pour assister au match de MLS contre l’Inter Miami de Lionel Messi.

🚨 CONCOURS 🚨 Afin de célébrer notre nouveau partenariat, le CF Montréal et @airtransat sont heureux de vous offrir un séjour pour deux à Miami afin de soutenir le bleu-blanc-noir 🌴 Cela inclut :

– 2 billets pour voir @InterMiamiCF face au CF Montréal le 10 mars

– 2 billets… pic.twitter.com/kQas3xB64c — CF Montréal (@cfmontreal) February 21, 2024

« Cette association avec Air Transat, un acteur majeur de chez nous, illustre notre engagement commun vers l’excellence dans nos domaines respectifs » ajoute Gabriel Gervais, président du CF Montréal.

Au stade Saputo, le vote de « l’étoile du match » sera désormais associé à Air Transat.

