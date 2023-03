NOLT lance la première collection de cyclisme 100% circulaire avec CoBuy

EN ROUTE VERS DES SOMMETS AVEC LA NOUVELLE COLLECTION NOLT

Au vu de la situation actuelle qui provoque une flambée des prix, NOLT souhaite rendre du pouvoir d’achat à sa communauté et avoir un véritable impact environnemental avec le lancement de sa nouvelle collection.

Après sa première collection running sortie en septembre, NOLT lance la première collection de cyclisme 100% circulaire le vendredi 24 mars.

Les produits de cette gamme sont fabriqués en Europe par un atelier partenaire spécialiste de la confection de produits de cyclisme.

NOLT RÉVOLUTIONNE LE E-COMMERCE AVEC COBUY

Pour cette première collection de cyclisme, NOLT va s’appuyer sur le premier système de vente construit autour de la communauté : COBUY.

Le principe de COBUY est simple : c’est un système prévente sur un mois où plus la communauté grandira, plus le prix des vêtements baissera. Ainsi, un maillot de cyclisme 100% circulaire à 90,00€ TTC ou un cuissard à 80,00€ TTC pourra finalement voir son tarif baisser de plusieurs dizaines d’euros, plus le nombre d’acheteurs augmentera.

Pour aller encore un peu plus loin, les vingts premiers acheteurs seront livrés en express (48h après la fin des précommandes), les autres attendront quatre à six semaines. Tous formeront une communauté de #GameChangers !

Ainsi, NOLT souhaite développer sa communauté et rendre accessible à tous des produits circulaires.

https://wearenolt.com/cobuy/

PLUS LA COMMUNAUTÉ GRANDIRA, PLUS LE PRIX DE VENTE BAISSERA

Pour le lancement de cette collection cyclisme avec COBUY, NOLT a ainsi déterminé dix paliers à franchir par la communauté pour faire baisser le prix du produit en fonction du nombre de pièces vendues sur ce dernier :

Maillot

Palier 1 – 1-5 pcs : Prix de vente = 90€ TTC

Palier 2 – 6-19 pcs : Prix de vente = 87€ TTC

Palier 5 – 50-74 pcs : Prix de vente = 79€ TTC

Palier 7 – 100-199 pcs : Prix de vente = 69€ TTC

Palier 10 – 400+ pcs : Prix de vente = 55€ TTC

Cuissard

Palier 1 – 1-5 pcs : Prix de vente = 80€ TTC

Palier 2 – 6-19 pcs : Prix de vente = 77€ TTC

Palier 5 – 50-74 pcs : Prix de vente = 69€ TTC

Palier 7 – 100-199 pcs : Prix de vente = 59€ TTC

Palier 10 – 400+ pcs : Prix de vente = 45€ TTC

Contact presse :

Louise Azinheirinha – louise@wearenolt.com

53 Avenue Saint Barthélémy, 06100 Nice

Communiqué de presse sur SBB

Pour publier directement en ligne votre communiqué de presse sur notre site, rendez-vous ici.