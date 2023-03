Offre de Stage : Assistant(e) Chef(fe) de Projet Brand Recommendation – SPORTFIVE

MISSIONS

Le pôle Recommandation occupe une place stratégique au sein de SPORTFIVE puisqu’il est impliqué sur l’ensemble des offres commerciales auprès des marques et travaille chaque jour en relation étroite avec les autres services (Marketing, Studio Graphique, Brand Services, Business Intelligence, Digital…).

En collaboration quotidienne avec l’ensemble de l’équipe, vos missions seront les suivantes :

• ELABORER DES RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES ET CRÉATIVES de prise de parole dans le sport pour les marques en participant à l’ensemble des étapes de la réflexion et de la production des dossiers de prospection :

o Prise de brief et analyse de la marque

o Choix du territoire sportif et des assets

o Définition d’un storytelling et d’un plan d’activation

o Interface avec les différentes équipes et préparation du rendez-vous avec le commercial

• PARTICIPER À LA VEILLE STRATÉGIQUE ET AU BENCHMARK des activités de sponsoring et activations sur tous les sports et sur d’autres territoires

• DÉVELOPPER ET OPTIMISER LES OUTILS DU SERVICE

Être force de proposition et apporter de la valeur ajoutée afin de faire grandir le pôle et perfectionner / créer certains process en interne

PROFIL

De formation supérieure Bac+5 en management, gestion ou école de commerce, vous avez un fort intérêt pour le sport business ainsi que des affinités sur les sujets liés au conseil et la stratégie, le digital et/ou l’événementiel et vous bénéficiez idéalement d’une expérience réussie de 6 mois sur un poste similaire au sein d’un ayant droit du monde du sport, en régie commerciale, en agence conseil ou chez l’annonceur.

QUALITÉS RECHERCHÉES :

o Grande capacité d’analyse et de synthèse

o Capacité à construire des argumentaires pertinents et à comprendre les besoins des

annonceurs et des clients

o Proactif, dynamique, volontaire et autonome

o Capacité à mener des projets avec rigueur et à les prioriser

COMPÉTENCES REQUISES :

o Anglais indispensable

o Excellente maitrise du Pack Office

CONDITIONS :

Lieu : Boulogne-Billancourt

Rémunération : 800€ brut/mois

Tickets restaurant : 10,5€ / jour travaillé

Indemnité de transport à hauteur de 50%

CONTACT : theotime.noel.ext@sportfive.com

SPORTFIVE est une agence internationale (plus de 1.200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le monde) qui connecte les marques, les ayants-droits et les fans autour de la puissance du sport. En France, les activités de l’agence sont la création de partenariats autour du sport, la vente de droits marketing, l’activation des partenariats et la vente de produits d’hospitalités. En France, l’agence détient l’exclusivité des droits marketing et hospitalités pour 6 clubs de football (Olympique Lyonnais, LOSC, RC Lens, AJ Auxerre, AS Saint-Étienne et Valenciennes FC) et 1 club de rugby (Stade Français Paris) et est particulièrement présente dans les univers du football, rugby, running, basket, esport, Olympisme et Paralympisme.