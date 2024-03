Paris 2024 : Louis Vuitton présente les malles qui serviront d’écrins de protection et présentation des médailles et des torches

En marge de son partenariat avec Paris 2024, et comme on pouvait s’y attendre, LVMH dévoile les malles médailles et les malles torches Louis Vuitton.

« Nous sommes honorés et extrêmement fiers de faire partie des Jeux de Paris 2024 avec la mission d’emballer, de protéger et de présenter des symboles absolus des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : les médailles et les torches des flammes. Depuis plus de 170 ans, la Maison crée des malles qui incarnent l’excellence, la créativité et l’audace, autant de valeurs que nous partageons avec les plus grands événements sportifs mondiaux… À nouveau, la victoire voyage en Louis Vuitton. » explique Pietro Beccari, président de Louis Vuitton, dans un communiqué.

Pièces iconiques chez Louis Vuitton et présentes dans le sport depuis 1988, il était presque évident que LVMH réalise des malles pour les médailles et la torche de Paris 2024. La malle des médailles est inspirée de la « Malle Coiffeuse Louis Vuitton » avec une section centrale et de deux panneaux latéraux où des tiroirs stockent les 468 médailles. Le célèbre monogramme de la marque habille cette malle.

Pour celle de la torche olympique, on retrouve les fameux damiers signature de Louis Vuitton. Dans celle-ci, existe une « niche arrondie dans sa base et son couvercle afin d’assurer le maintien parfait des torches avant et après leur voyage ». On y retrouve le logo du relais de la flamme.

« Ces écrins font écho à la double mission de LVMH : Savoir Faire Rêver et celle d’être « Artisan de toutes les victoires » lors de ces Jeux » précise LVMH.

Tout simplement, la classe à la française.

À lire aussi