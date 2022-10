« Qatar 2022 : un scandale français ? » Complément d’Enquête (France 2) diffuse une émission spéciale

A moins de deux mois du début de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, l’émission TV « Complément d’Enquête » diffuse ce jeudi « Qatar 2022 : un scandale français ?.

Programmée à 22h55 ce jeudi 13 octobre, l’émission promet des documents exclusifs et des témoignages uniques pour décrypter comment le Qatar a remporté l’organisation de l’évènement planétaire.

« Qui l’eût cru ? Dans une poignée de semaines, un pays grand comme la Corse va lancer sa Coupe du Monde en plein hiver, sous 30°C, dans des stades climatisés ! De mémoire de fan de foot, on n’avait jamais vu ça.

A l’aberration écologique s’ajoutent des accusations de corruption et d’atteintes graves aux droits de l’homme. Mais malgré les appels au boycott, plus d’1 million de supporters sont attendus à Doha, 3 milliards devant leur téléviseur.

Mais comment diable le Qatar a-t-il réussi son coup ? Complément d’Enquête vous raconte comment Doha a ramené la Coupe à la maison grâce à sa meilleure amie… la France ! »

Comment le Qatar, qui avait le pire dossier de candidature, a-t-il pu décrocher le Mondial 2022 ? Pour y répondre, #ComplementDenquete et @InvestigationRF ont uni leurs forces et vous proposent exceptionnellement une enquête conjointe cette semaine pic.twitter.com/uwIyT6zeMb — Tristan Waleckx (@tristanwaleckx) October 11, 2022

Présentée par Tristan Waleckx, cette émission spéciale Qatar 2022 reviendra notamment sur le célèbre déjeuner à l’Elysée entre le président Nicolas Sarkozy, le prince héritier du Qatar et Michel Platini en novembre 2010.

Une émission qui s’intéressera également au Paris Saint-Germain, propriété du Qatar via QSI depuis 2011, et aux liens étroits qui unissent le Qatar et la France. « En collaboration avec la Cellule Investigation de Radio France, Complément Enquête s’appuie sur des documents exclusifs et des témoignages uniques pour décrypter ces liaisons dangereuses ».

Enfin, Complément d’Enquête va également s’intéresser aux chantiers de construction au Qatar et fera un focus sur l’hôtel des Bleus. Une enquête réalisée par Pierre-Stéphane Fort et Nicolas Bellot pour TV Presse/Studio Fact.

