Decathlon change de nom en Belgique et devient « Nolhtaced », soit Decathlon à l’envers

En Belgique, Decathlon change de nom pendant un mois pour devenir « Nolhtaced », soit Decathlon écrit à l’envers.

Pour promouvoir le « shopping inversé » et le fait que Decathlon se lance dans le rachat d’équipements sportifs, Decathlon lance cette opération de communication originale qui devrait lui assurer de nombreuses retombées.

Alors que les modes de consommation sont en pleine évolution, entre crise du pouvoir d’achat et enjeux climatiques, le marché de l’occasion a semble-t-il le vent en poupe. Et l’enseigne Decathlon compte bien se positionner.

Pendant un mois, 3 magasins Decathlon (Evere, Namur et Gand) vont donc arborer une nouvelle façade. Le site web en Belgique ainsi que les réseaux sociaux changent également de nom avec « Nolhtaced ».

Dans le détail, les belges peuvent « vendre » leurs anciens articles de sport (achetés ou non chez l’enseigne) qui sont réparés puis revendus par Decathlon en seconde main et sous garantie. Précisons qu’en vendant leurs articles, les clients ne reçoivent pas de l’argent mais des bons d’achat chez Decathlon valables pendant au moins deux ans sur le neuf, l’occasion et la location.

« Notre objectif est avant tout de faire connaitre notre service de rachat à un maximum de personnes »

« Lors de son lancement en Belgique, il y a 25 ans, Decathlon avait pour objectif de permettre à un maximum de Belges de s’adonner au sport. Cette mission est toujours la nôtre, mais les temps ont changé. Nous voulons désormais aussi veiller à ce que tout le monde puisse faire du sport en respectant l’environnement » explique Arnaud De Coster, Directeur de la Seconde Vie Nolhtaced Belgique, dans un communiqué. « Pour continuer à développer nos activités de manière durable, nous misons grandement sur notre service de rachat, notre offre d’articles de seconde main, notre service de location et nos réparations. À première vue, ce changement de nom pourrait ressembler à une simple action de marketing, mais notre objectif est avant tout de faire connaitre notre service de rachat à un maximum de personnes pour ainsi pouvoir réutiliser autant d’articles et d’équipements que possible tout en redorant la médaille du marché de l’occasion et en augmentant le pouvoir d’achat des Belges. »

« Depuis le début de l’année, nous avons déjà racheté 26 000 produits en bon état en Belgique, ce qui représente une valeur totale de 593 220 euros en bons d’achat » ajoute Arnaud De Coster.

L’enseigne précise qu’elle accepte tous les équipements à l’exception des produits d’hygiène comme les sous-vêtements, les maillots de bain, les chaussettes, les produits de sécurité comme les casques ou les produits qui sont trop usés ou abîmés.

« Stimuler au maximum la réutilisation des produits tout en adoptant une attitude responsable tout au long du cycle de vie de nos produits »

« Le marché de l’occasion constitue non seulement un nouveau business model, mais il nous pousse aussi à consommer différemment. Nos habitudes de consommation doivent changer : nous devons acheter moins de nouveaux produits et revendre, réparer ou louer les produits plus anciens. Les consommateurs envisagent aussi leurs achats d’équipements de sport différemment. Il s’agit moins de posséder, mais plutôt d’utiliser » détaille Joeri Moons, Directeur Développement durable chez Nolhtaced Belgique. « Cette transition s’inscrit parfaitement dans notre stratégie circulaire dans le cadre de laquelle nous voulons stimuler au maximum la réutilisation des produits tout en adoptant une attitude responsable tout au long du cycle de vie de nos produits. Cela signifie également que nous devons concevoir nos produits de manière à ce qu’ils puissent durer le plus longtemps possible. »

