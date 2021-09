Sorare s’associe à Kosmos pour le lancement de NFTs des plus grandes légendes du football (Maradona, Platini, Cruyff, Van Basten, Ronaldo…)

Quelques jours après avoir annoncé une levée de fonds record, Sorare officialise le lancement d’une collection de cartes virtuelles NFTs à l’effigie de plus 50 légendes du football.

En partenariat avec la société Kosmos fondée par Gerard Piqué, Sorare a conçu un programme NFT qui devrait potentiellement plaire à une large partie des passionnés de football.

Parmi les premiers noms annoncés, Sorare et Kosmos annoncent un 11 de légende avec Iker Casillas, Fabio Cannavaro, Franz Beckenbauer, Javier Zanetti, Steven Gerrard, Michel Platini, Marco van Basten, Johan Cruyff, Diego Maradona, Andriy Schevchenko ou encore Ronaldo !

« Pouvoir compter sur les plus grands joueurs de football dans cette première aventure dans le monde des NFT et le faire avec l’aide de Sorare est un accomplissement pour Kosmos », a expliqué Gerard Piqué, président de Kosmos et toujours joueur du FC Barcelone, dans un communiqué. « Avoir les droits numériques de tous ces grands noms de notre sport nous place comme des pionniers dans le monde de la blockchain et du sport »

« Travailler avec plus de 50 légendes renforcera la position de leader de Sorare dans le football. Notre objectif est de travailler avec plus de 150 légendes d’ici la fin 2022 » ajoute Nicolas Julia, co-fondateur et PDG de Sorare.

Avec des oeuvres digitales à collectionner et revendre à l’effigie d’anciennes gloires du foot, Sorare pourrait bien parvenir à séduire « les plus anciens » encore réticent à acheter des NFTs et qui souhaitent se replonger dans leurs souvenirs d’enfance. Avec la possibilité de gagner de l’argent puisque les NFTs ont une valeur grâce à une quantité limitée.