Royaltiz, FANtium… Ces plateformes qui démocratisent l’investissement financier des fans dans les sportifs

Après Royaltiz lancée il y a quelques mois (voir plus bas), une nouvelle plateforme d’investissement dans les sportifs va voir le jour. Elle s’appelle FANtium et s’appuie sur les NFTs.

Pour accompagner son développement, la société vient de lever 2 millions d’euros auprès de professionnels du digital comme Sébastien Borget, co-fondateur de Sandbox ou encore Brian O’Hagan, responsable croissance de Sorare, autre plateforme proposant aux fans de faire des plus values.

Les autres principaux investisseurs de FANtium sont le joueur de tennis Dominic Thiem et Lucas von Cranach, fondateur de OneFootball.

La plateforme qui devrait ouvrir avant la fin de l’année 2022 propose aux passionnés de sport d’investir de l’argent sur des athlètes. L’occasion pour ces derniers de « lever » quelques fonds pour performer et pour les investisseurs d’obtenir un possible retour sur investissement. Un dispositif qui joue également la carte émotionnelle avec un rapprochement entre les fans et les athlètes.

Dans le détail, les fans investisseurs détiendront une part des futurs revenus de l’athlète que ce dernier aura mis en vente en NFT.

« En connectant ces talents avec des passionnés de sport, nous rendons le sport plus égalitaire car en tant que jeune athlète, votre succès ne dépendra plus de votre situation financière. » explique Jonathan Ludwig, Co-fondateur et PDG de FANtium, dans un communiqué.

Une plateforme qui sera donc en concurrence avec « Royaltiz » lancée il y a quelques mois. La société française créée par Christophe Vattier, Kevin Crouvizier et Didier Quillot propose également au grand public d’investir dans la carrière des sportifs en l’échange d’une partie de leurs revenus futurs.

En un an Royaltiz revendique 65 000 utilisateurs et 90 talents comme Presnel Kimpembe, Antoine Dupont, Jonathan Clauss, Mike Maignan, Benoit Saint Denis, Hugo Gaston, Corentin Moutet…

Je teste la plateforme Royaltiz

Récemment, Royaltiz a annoncé avoir levé 6 millions d’euros auprès d’une quinzaine de business angels du monde de la finance, de la technologie et du sport :

Jacques Richier, président du groupe Allianz ;

Stephan Catoire, fondateur d’Equitis ;

Thilo Kehrer, joueur de football au PSG ;

Romain Mazeries, fondateur de Mangopay ;

Thomas Gaucher, associé gérant chez Clearwater Corporate Finance ;

Antoine Cornut, président directeur général de KA4 Investment ;

Olivier Lebel, ancien responsable de Médecins du Monde et de la Croix-Rouge française ;

Mathilde Veillard, vice-président – directeur général – services financiers chez Capgemini ;

Jules Koundé, joueur de football à Séville ;

Aurélien Tchouameni, joueur de football au Real Madrid

Luis Ferrer, ex directeur sportif adjoint du PSG.

Royaltiz annonce ainsi un rendement annuel situé entre 2 et 19,5% pour attirer les curieux et met en avant le faible investissement de départ, à partir de 15€. Mais n’investissez jamais plus que ce vous pouvez consacrer à ce loisir svp !

(liens sponsorisés)

A lire aussi